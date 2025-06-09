Специалисты BI.ZONE Brand Protection с начала года выявили более 50 фишинговых сайтов, маскирующихся под платформы по продаже билетов на концерты и спектакли. Примечательно, что 20% этих доменов были созданы лишь во второй половине мая. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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На одном из таких сайтов стоимость билетов достигала 2,5–5,5 тыс. руб. По оценкам экспертов, один подобный ресурс может приносить мошенникам сотни тысяч рублей еженедельно.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.ZONE Brand Protection, отметил, что злоумышленники активно используют сезонные тренды и ажиотаж вокруг мероприятий. Он пояснил, что летом люди чаще посещают концерты и театры, чем и пользуются мошенники. По его словам, они заманивают жертв «скидками» и «акциями», чтобы выманить деньги.

Фальшивые сайты выглядят практически так же, как легальные: злоумышленники копируют логотипы, дизайн и структуру страниц. Домены часто содержат незначительные изменения в названии, поэтому важно внимательно проверять URL — искать опечатки, лишние символы и подозрительные домены. Дополнительные меры предосторожности включают проверку безопасности соединения (HTTPS) и реакцию на предупреждения браузера.

Ранее специалисты сообщили о значительном росте числа мошеннических сайтов, имитирующих сервисы по аренде летнего транспорта. За последние недели мая было зарегистрировано более 20 поддельных доменов, предлагающих услуги проката велосипедов, самокатов, яхт, катамаранов и другого сезонного оборудования.