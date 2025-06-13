Престижная премия Davidson Prize, учрежденная Фондом Алана Дэвидсона для поощрения инновационных решений в жилищном строительстве, в этом году присуждена проекту «300 Homes within a Union Street Mile» («300 домов в пределах мили Юнион-стрит»). Эта концепция предлагает творческое преобразование главной улицы Плимута через создание модульного доступного жилья.

Фото: dezeen

Суть проекта заключается в поэтапной реновации пустующих зданий на Юнион-стрит с их последующим преобразованием в жилые комплексы с комфортабельными квартирами и общественными пространствами.

Разработкой занимается объединенная команда, куда вошли лондонская архитектурная студия Clifton Emery Design и местная организация Nudge Community Builders. Победители получили денежный приз в размере 10 тыс. футнов стерлингов ($13,5 тыс.), который разделят с другими участниками проекта.

Экспертное жюри особо отметило практическую ценность предложения, способного стать моделью для реновации более 7 тыс. британских улиц. Проект использует новаторский «альбомный» подход с типовыми, но гибкими планировочными решениями.

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Торжественная церемония награждения состоялась в Лондоне в рамках Архитектурного фестиваля. Дополнительно победители получат профессиональную поддержку для дальнейшей разработки концепции.

Отдельной награды удостоился проект FUNNEL, предложивший оригинальное решение по уплотненной застройке небольших городов. В прошлом году аналогичную премию получила концепция преобразования заброшенных торговых площадей в жилые пространства.