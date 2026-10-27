Питание во время беременности и в первые два года жизни ребенка может быть связано со здоровьем мозга даже спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Neurology. Они обнаружили, что у людей, чье раннее детство пришлось на период ограниченного потребления сахара, риск развития деменции во взрослом возрасте был ниже.

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Чтобы изучить эту связь, ученые воспользовались историческим событием. Во время Второй мировой войны в Великобритании действовало нормирование сахара, а в сентябре 1953 года ограничения внезапно отменили, после чего потребление сахара в стране выросло более чем на 50%. Это позволило исследователям сравнить людей, которые в первые годы жизни росли в условиях ограниченного доступа к сахару, с теми, кто с рождения не испытывал таких ограничений.

Ученые проанализировали данные 64 737 британцев, родившихся в 1951−1956 годах. В зависимости от даты рождения участников разделили на группы: одни подвергались ограничениям только во время внутриутробного развития, другие — также в течение первого или первых двух лет после рождения. Затем исследователи изучили медицинские записи о новых случаях деменции, включая болезнь Альцгеймера, и проследили за состоянием участников до июля 2023 года. Дополнительно они оценили снимки мозга более 7500 человек и результаты когнитивных тестов.

После учета возраста, образа жизни и других факторов выяснилось, что у людей, подвергавшихся ограничениям от зачатия до первого года жизни, риск деменции был на 21% ниже, а болезни Альцгеймера — на 23%. Для тех, кто рос в условиях ограниченного потребления сахара до двухлетнего возраста, показатели составили 23% и 28% соответственно. У этой группы деменция также начиналась в среднем примерно на 2,5 года позже.

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Результаты обследований мозга дополнили эту картину. У участников, чье раннее детство пришлось на период нормирования сахара, обнаружили немного больший объем серого вещества — ткани, участвующей в обработке информации, — и меньше очагов повреждения белого вещества, которые могут быть связаны с нарушением кровоснабжения мозга. Они также показали лучшие результаты в некоторых тестах на мышление и внимание, хотя различия были небольшими.

Исследователи предполагают, что часть выявленной связи объясняется влиянием питания на здоровье сосудов и обмен веществ. В частности, более низкая частота диабета 2-го типа и высокого кровяного давления во взрослом возрасте статистически объясняла около четверти связи между ранним ограничением сахара и риском деменции.

При этом авторы подчеркивают: исследование выявляет связь, но не доказывает причинно-следственный эффект. Ученые не знали точного количества сахара, которое потребляла каждая мать или ребенок, а на результаты могли влиять другие особенности питания и условий жизни. Кроме того, участники на момент завершения наблюдения были в возрасте примерно 60–70 лет, поэтому долгосрочные последствия еще предстоит изучить.

По мнению авторов, результаты подчеркивают важность питания в первые 1 тыс. дней жизни — от зачатия до второго дня рождения. Однако речь не идет о полном отказе от сахара или строгих ограничениях: исследование указывает лишь на возможную пользу сокращения избыточного потребления добавленного сахара в этот период.

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