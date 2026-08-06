То, что полезно планете, может оказаться полезным и ее обитателям. Крупное исследование выявило связь между планетарной диетой, в которой преобладает растительная пища, и меньшим риском инсульта, депрессии и тревожных расстройств.

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Исследователи проанализировали данные 69 370 участников британского проекта UK Biobank, за которыми наблюдали около 12 лет. Рацион оценивали по повторным анкетам, в которых люди рассказывали, что ели и пили за предыдущие сутки. На основе этих ответов авторы рассчитали, насколько питание каждого участника соответствовало принципам планетарной диеты.

Планетарную диету в 2019 году предложила международная комиссия EAT–Lancet. Ее основу составляют цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые и орехи. Мясо и молочные продукты не запрещены, но их рекомендуют употреблять умеренно, а продукты глубокой переработки и добавленный сахар — ограничить. Такой рацион должен одновременно поддерживать здоровье людей и снижать нагрузку продовольственной системы на окружающую среду.

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У участников с самыми высокими показателями по индексу планетарной диеты риск инсульта оказался на 12% ниже, чем у людей с самыми низкими показателями. Риск депрессии и тревожных расстройств был ниже на 13% для каждого из этих состояний, а вероятность развития сразу двух и более изученных заболеваний и расстройств — на 19%.

Чтобы понять, чем может объясняться эта связь, авторы изучили анализы крови участников и рассчитали их биологический возраст — показатель состояния организма, основанный на ряде биомаркеров. У людей, чей рацион лучше соответствовал планетарной диете, признаки ускоренного биологического старения были менее выраженными. Однако в статистической модели более медленное старение объяснило лишь от 2 до 13% связи между питанием и риском заболеваний. Значит, роль могут играть и другие механизмы, которые еще предстоит изучить.

Авторы подчеркивают, что исследование было наблюдательным. Оно выявило связь, но не доказало, что именно диета снизила риски. Люди, которые питаются сбалансированнее, часто больше двигаются, реже курят и в целом ведут более здоровый образ жизни. Исследователи учли эти различия в расчетах, однако полностью исключить их влияние невозможно.

И все же работа добавляет планетарной диете еще один потенциальный плюс. Рацион, который должен снижать нагрузку на окружающую среду, может одновременно поддерживать здоровье человека — в том числе мозга.

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