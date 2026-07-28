Группа крупнейших пенсионных инвесторов Великобритании начала прорабатывать создание UK Scale-up Fund для быстрорастущих британских компаний в сфере науки и технологий. Целевой объем фонда превысит £1 млрд. К проекту присоединился государственный British Business Bank, который поможет запустить новый механизм и планирует вложиться в него вместе с участниками консорциума.

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В консорциум вошли Railpen, Nest, Local Pensions Partnership Investments (LPPI), LGPS Central и Border to Coast. По замыслу участников, фонд даст британским стартапам капитал для масштабирования, коммерциализации технологий и выхода на международные рынки, а также поможет создавать квалифицированные рабочие места. Пенсионные инвесторы, в свою очередь, рассчитывают получить долгосрочную доходность от вложений в успешные местные компании.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм назвал проект вотумом доверия британскому бизнесу, талантам и амбициям. По его словам, фонд свяжет пенсионный капитал с предпринимателями и технологиями, которые помогут реиндустриализировать страну и создать рабочие места будущего. Пенсионные вкладчики при этом смогут рассчитывать на более высокую доходность.

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Гендиректор Railpen Энди Борд назвал будущий фонд привлекательной инвестиционной возможностью. По его словам, долгосрочный капитал поможет быстрорастущим компаниям перейти к следующему этапу развития, а пенсионным вкладчикам — получить доход. Глава Nest Иэн Корнелиус добавил, что пенсионные накопления могут дать успешным британским компаниям необходимое финансирование для роста.

Проект стал очередной попыткой найти больше внутреннего капитала для британских компаний. У Великобритании третий по величине венчурный рынок в мире, однако на поздних стадиях многие местные стартапы по-прежнему зависят от зарубежных инвесторов. Предприниматели, инвесторы и власти уже несколько лет призывали пенсионные фонды активнее финансировать британские технологические компании.

Обсуждение UK Scale-up Fund началось через несколько недель после спора вокруг участия Великобритании в европейском Scaleup Europe Fund. В конце июня издание Sifted сообщило, что Франция добивалась блокировки участия Лондона в проекте. Позднее Financial Times уточнила, что Париж не возражал против этого в принципе, но требовал прояснить условия доступа для государств вне ЕС. Великобритания предложила вложить в фонд €150 млн. Европейский фонд с целевым объемом около €5 млрд должен стать одним из крупнейших источников финансирования для технологических компаний на поздних стадиях роста.

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