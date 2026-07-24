Европейские стартапы начали предлагать отдельным специалистам зарплаты на уровне Кремниевой долины, усиливая борьбу за самые востребованные кадры. К такому выводу пришло издание Sifted после анализа открытых вакансий технологических компаний.

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Sifted обнаружило вакансии с зарплатой не менее €200 тыс. в год у 18 европейских стартапов. Такие суммы компании предлагали прежде всего инженерам, исследователям и кандидатам на руководящие технические должности.

Среди лидеров по размеру зарплат оказались разработчик технологий автономного вождения Wayve, создатель ИИ-сервиса для генерации видео Synthesia и Poolside, которая обучает модели искусственного интеллекта для работы с программным кодом.

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При этом Sifted подчеркивало, что речь шла не о массовом росте зарплат, а о точечных предложениях для узкой группы опытных специалистов и технических руководителей. Именно за таких кандидатов европейские стартапы все активнее конкурировали с компаниями Кремниевой долины.

Между странами при этом сохранялся заметный разрыв в оплате ИИ-специалистов. Согласно исследованию консалтинговой компании WTW, в США медианная совокупная компенсация специалистов по машинному обучению среднего уровня превысила $170 тыс. в год. В Германии она составила около $122 тыс., а в Великобритании — чуть менее $100 тыс. В расчет вошли оклад, надбавки, а также краткосрочные и долгосрочные бонусы.

В WTW также отметили, что одного высокого оклада работодателям уже не хватало. Компании все чаще добавляли к зарплате краткосрочные и долгосрочные бонусы, в том числе пакеты акций с поэтапным начислением, чтобы сделать предложения привлекательнее и дольше удерживать специалистов.

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