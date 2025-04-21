Исследователи обнаружили, что занятия на природе (садоводство, уход за растениями, практики на свежем воздухе) могут улучшить настроение и снизить тревожность у людей с легкими и умеренными расстройствами психического здоровья всего за 12 недель.

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Всего 12 недель занятий на свежем воздухе заметно улучшили психическое здоровье более 200 участников в Англии. Данная программа реализовывалась в рамках инициативы, которую поддерживает правительство Великобритании, с целью улучшить психическое здоровье с помощью «зеленых социальных назначений».

Семь пилотных проектов были организованы по всей Англии, в том числе один в Хамбере и Северном Йоркшире. Результаты показали улучшения, сопоставимые с эффектом от традиционной терапии, особенно когда люди активно взаимодействовали с природой и делали это в компании других людей.

Зеленое социальное назначение предполагает направление пациентов на общественные мероприятия на природе, такие как садоводство, пешие прогулки или занятия на свежем воздухе, как способ поддержать психическое здоровье наряду с традиционным лечением.

Хотя эти программы все еще находятся на стадии тестирования, первые результаты показывают, что они могут стать ценным дополнением к услугам в области психического здоровья по всей стране.

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В программе приняли участие более 200 человек. Их психическое здоровье оценивалось до и после участия в таких структурированных мероприятиях, как садоводство, уход за фермой, физические упражнения, ремёсла на свежем воздухе и сеансы осознанности.

Большинство участников принимали участие в программе еженедельно в течение одной-четырех недель, пяти-восьми недель, а другие — в течение девяти-двенадцати недель. Чтобы понять, насколько улучшилось самочувствие участников, команда использовала показатели личного благосостояния по данным Управления национальной статистики, а также госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS).

Участники сообщили об улучшении самочувствия и психического здоровья по всем направлениям. Более длительные программы (от 9 до 12 недель) и мероприятия, связанные с садоводством, показали более выраженные улучшения настроения и уровня тревожности по сравнению с короткими программами (от 1 до 4 недель) и такими мероприятиями, как рукоделие на открытом воздухе, творческие и основанные на осознанности сессии или спорт и упражнения. Признаки улучшения были аналогичны тем, что наблюдались при краткосрочной когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

«Нам давно известно, что природа оказывает положительное влияние на здоровье и благополучие, но за последние годы накопилась более веская доказательная база, которая доказывает, что это справедливо, в частности, для психического здоровья», — сказал профессор Питер Ковентри с кафедры медицинских наук Йоркского университета.

«Тот факт, что такие виды деятельности, как садоводство, уход за участками и фермерство, оказали наибольшее влияние на участников нашего исследования, свидетельствует о том, что нужно не просто пассивно находиться на природе, но и полноценно взаимодействовать с ней», — добавил он.

«Кроме того, есть смысл общаться с природой в компании других людей, которые живут в том же месте, что и вы. Тревога и депрессия часто могут быть порождены одиночеством и чувством оторванности, поэтому вполне логично, что участие в общих мероприятиях недалеко от дома, особенно тех, которые связаны с заботой и улучшением местной среды, может помочь поднять настроение и снизить беспокойство», — отметил Ковентри.

Исследование показало, что положительный эффект от совместных занятий наблюдался во всех возрастах — от 18 до 85 лет, и вне зависимости от пола. Теперь исследователи призывают к увеличению инвестиций в поддержку этих общественных мероприятий и найму «зеленых» социальных консультантов, к которым врачи общей практики и другие специалисты в области здравоохранения и социальной помощи могли бы направлять своих пациентов.

По словам научного сотрудника исследовательской группы по психическому здоровью и наркозависимости университета Триши Дарси, такие практики могут подходить не всем, поэтому в ходе первоначальной ознакомительной беседы социальный консультант обсудит с пациентом или пользователем услуги, подойдут ли им занятия на природе

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Доктор Ханна Армитт, клинический психолог и руководитель программы Test and learn в Хамбере и Северном Йоркшире, отметила, что предстоит еще доказать потенциал данной терапии, чтобы врачи и пациенты могли использовать преимущества этого бесплатного природного ресурса.