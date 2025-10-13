Британская компания Wayve, разрабатывающая технологии автономного вождения, ведет переговоры с Microsoft и SoftBank о привлечении до $2 млрд финансирования, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Сделка может повысить стоимость стартапа до $8 млрд.

Wayve

Переговоры следуют за подписанием Nvidia в сентябре письмо о намерениях инвестировать в лондонскую Wayve $500 млн.

Wayve была основана в 2017 году. Компания год назад провела раунд финансирования объемом свыше $1 млрд. Его возглавил SoftBank при участии Nvidia. В 2024 году платформа заказа такси Uber также вложила в компанию нераскрытую сумму.

Сейчас Wayve осуществляет операции в Великобритании и США. Стартап расширяет тестирование и разработку на новые рынки, включая Германию и Японию.

Интерес крупных технологических игроков отражает глобальный тренд многомиллиардных вложений в стартапы, специализирующиеся на искусственном интеллекте. Ранее аналитическая компания PitchBook подсчитала, что венчурные инвесторы вложили $192,7 млрд в стартапы с искусственным интеллектом с начала 2025 года, что уже стало новым глобальным рекордом. Этот год может стать первым в истории, когда доля ИИ-сектора превысила половину всех венчурных инвестиций.