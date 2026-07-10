Британская биотехнологическая компания Mass Balance вывел на орбиту испытательный модуль автономной лаборатории MB-X1 размером с грейпфрут. Во время первой миссии установка должна проверить, способна ли она самостоятельно проводить биохимические реакции в условиях микрогравитации и передавать результаты на Землю. В дальнейшем компания рассчитывает использовать эту платформу для изучения белков, связанных с возрастными заболеваниями.

Nasa, Unsplash

Модуль разместили в капсуле диаметром около 10 см внутри малого спутника Oasis Alpha, созданного австрийской компанией Tumbleweed. Аппарат отправился на солнечно-синхронную орбиту во время миссии SpaceX Transporter-17. Внутри установки находятся небольшие камеры для жидкостей, датчики и система контроля температуры, которые позволят проводить эксперименты без участия человека в течение нескольких месяцев.

В перспективе Mass Balance намерена изучать внутренне неупорядоченные белки, связанные с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также с некоторыми видами рака. В отличие от белков с устойчивой трехмерной структурой, они постоянно меняют форму, поэтому ученым трудно зафиксировать их промежуточные состояния и понять, как на них могут воздействовать лекарства. В микрогравитации ослабевают конвекция и осаждение частиц, что, по расчетам компании, позволит наблюдать за такими молекулами в более спокойных условиях.

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Данные будущих экспериментов Mass Balance планирует использовать для обучения моделей, прогнозирующих поведение белков и их реакцию на различные соединения. По замыслу разработчиков, информация, которую трудно получить в земных лабораториях, должна восполнить пробелы в существующих наборах данных. В перспективе это может помочь исследователям находить новые точки воздействия на постоянно меняющие форму белки и быстрее отбирать потенциальные препараты.

Первая миссия носит испытательный характер. На орбиту отправили промышленный биокатализатор, который будет расщеплять другое химическое соединение, а оптические датчики проследят за ходом реакции. Так Mass Balance проверит работу автономной системы и сбор данных в космосе. Если эксперимент пройдет успешно, во время следующих миссий компания намерена перейти к изучению неупорядоченных белков, связанных с возрастными заболеваниями.

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