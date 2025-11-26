В этом году праздничные онлайн-продажи в США достигнут рекордных $253,4 млрд, демонстрируя рост на 5,3%, прогнозирует Adobe Analytics. Значительный вклад в этот рост вносят новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые массово интегрируются в покупательский опыт, отмечает TechCrunch.

Ключевым трендом сезона станет взрывное использование сервисов искусственного интеллекта для совершения покупок. Adobe прогнозирует, что трафик, сгенерированный с помощью ИИ, вырастет на ошеломляющие 520% в годовом исчислении, достигнув пика за десять дней до Дня Благодарения. Это продолжение тренда, начавшегося в 2024 году, когда подобный трафик уже вырос на 1300%.

Как именно покупатели используют ИИ?

Опрос 5000 американских потребителей, проведенный Adobe, показывает, что ИИ превращается в универсального цифрового помощника покупателя:

● 53% респондентов заявили, что будут использовать ИИ для сбора информации перед покупкой.

● 40% рассчитывают на ИИ для получения персонализированных рекомендаций.

● 36% будут применять нейросети для поиска самых выгодных предложений и скидок.

● 30% надеются, что ИИ поможет им найти идеальные подарки.

Наиболее востребованными ИИ-помощники окажутся в категориях игрушек, электроники, ювелирных изделий и средств личной гигиены.

Этот прогноз особенно актуален на фоне недавних анонсов крупных технологических компаний. Такие платформы, как OpenAI и Perplexity, активно внедряют новые функции ИИ-шопинга, позволяя пользователям напрямую через чат-интерфейс искать товары, сравнивать цены и получать персонализированные советы.

Это делает прогноз Adobe не просто статистикой, а отражением фундаментального сдвига в поведении потребителей, которые все чаще делегируют поиск и принятие решений интеллектуальным помощникам.

Помимо ИИ, на рекордные продажи повлияют и другие факторы:

● Мобильные покупки: впервые на смартфоны придется 56,1% всех онлайн-транзакций.

● Сервисы «Купи сейчас, заплати потом»: ожидается, что они обеспечат $20,2 млрд онлайн-расходов (рост на 11%).

● Социальные сети: доходы от рекламы в соцсетях, ведущей на сайты продавцов, вырастут на 51%.

Как пишет TechCrunch, «Киберпонедельник» вновь станет главным торговым днем года с прогнозируемым объемом продаж в $14,2 млрд (рост 6,3%). В «Черную пятницу» онлайн-выручка достигнет $11,7 млрд (рост 8,3%).