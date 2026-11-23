Строительство инфраструктуры искусственного интеллекта стало одним из основных источников экономического роста США, но одновременно начало создавать проблемы для других отраслей. Технологические компании направляют сотни миллиардов долларов на дата-центры, процессоры и энергоснабжение, из-за чего дорожают материалы, оборудование и труд специалистов. По данным The Wall Street Journal, спрос со стороны ИИ-индустрии уже влияет на производство электроники, строительство и энергетический сектор.

Unsplash

Особенно заметные изменения происходят в строительстве. Согласно статистике Бюро переписи населения США, расходы на возведение дата-центров в сентябре 2026 года достигли $96,5 млрд в годовом выражении, увеличившись на 90,3% за 12 месяцев.

Одновременно расходы на частное жилищное строительство в сентябре снизились на 5,5% относительно августа. При этом напрямую объяснять спад жилищного строительства только развитием ИИ нельзя: на него также влияют ипотечные ставки, цены на недвижимость и состояние потребительского спроса.

Проблема заключается в том, что дата-центры используют многие ресурсы, которые необходимы остальной экономике. Для их строительства нужны электрики, инженеры, строительные материалы, системы охлаждения, трансформаторы и генераторы. Крупные технологические компании способны заранее резервировать оборудование и предлагать более выгодные условия подрядчикам. Другим заказчикам приходится дольше ждать поставок и увеличивать бюджеты собственных проектов.

Читайте также Из-за бума ИИ очередь на газовые турбины в США растянулась на шесть лет

Особенно острый дефицит возник на рынке энергетического оборудования. По данным Reuters, сроки поставки некоторых высоковольтных трансформаторов увеличились с примерно одного года до нескольких лет. В первом квартале 2026 года ожидание отдельных моделей достигало 160 недель.

Увеличение заказов со стороны операторов дата-центров создает дополнительные трудности для электросетевых компаний, промышленных предприятий и других потребителей, которым также необходимо расширять инфраструктуру.

Похожая ситуация складывается в полупроводниковой отрасли. Производители памяти перераспределяют мощности в пользу дорогих компонентов для ИИ-серверов. По оценке TrendForce, контрактные цены обычной DRAM в четвертом квартале могут вырасти еще на 10–15%, а отдельных видов флеш-памяти — на 15–20%.

Это повышает себестоимость компьютеров, смартфонов и промышленной электроники. WSJ приводит пример производителя модулей расширения памяти, который приостановил выпуск недорогих устройств из-за изменения ситуации с компонентами.

ИИ также притягивает значительную часть инвестиционного капитала. По данным S&P Global Market Intelligence, которые приводит WSJ, за январь–октябрь компании, связанные со строительством ИИ-инфраструктуры, разместили акции на $212 млрд.



Bнвестиционный бум создает рабочие места, обеспечивает заказы промышленным предприятиям и поддерживает экономический рост. Однако его последствия могут оказаться неоднозначными. Если оборудование и рабочая сила дорожают быстрее, чем растет производительность, предприятия за пределами ИИ-индустрии сталкиваются с дополнительными расходами. Повышение цен также усиливает инфляционное давление, которое учитывает Федеральная резервная система при определении процентных ставок.

Дополнительный риск связан с зависимостью фондового рынка от ожиданий инвесторов. Ноябрьская волатильность акций Anthropic и Nvidia показала, насколько чувствительным стал технологический сектор к новостям об ИИ.

Если расходы на дата-центры начнут сокращаться из-за слабой отдачи от инвестиций, это может затронуть производителей оборудования, строительные компании и кредиторов. Поэтому дальнейшее развитие ИИ будет зависеть не только от возможностей новых моделей, но и от способности экономики обеспечивать инфраструктурный бум без чрезмерного роста цен и дефицита ресурсов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.