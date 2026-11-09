Бурное развитие ИИ привело к резкому росту энергопотребления центров обработки данных. Владельцы вычислительных комплексов столкнулись с острой нехваткой газовых турбин, необходимых для автономной генерации электричества. По данным аналитиков Wood Mackenzie, сроки поставки нового оборудования в США сейчас достигают в среднем шести лет.

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Мировые заказы на турбины уже превысили 100 ГВт, в то время как мировые производственные мощности производителей оцениваются лишь в 60–70 ГВт в год.



Чтобы не ждать поставок до следующего десятилетия, технологические компании обратились к вторичному рынку. Застройщики активно ищут подержанные и восстановленные установки, а также адаптируют для своих нужд списанные двигатели самолетов.

Например, инфраструктурная компания Crusoe заказала 13 газовых турбин на базе реактивных двигателей GE Aerospace общей мощностью 650 МВт для своих строящихся дата-центров в США. По словам брокеров и поставщиков, вторичный рынок оборудования сейчас переживает небывалый ажиотаж, сопровождающийся ростом цен.

Новые лидеры спроса

Еще несколько лет назад главными покупателями газовых турбин были традиционные коммунальные предприятия. Теперь их место стремительно занимают операторы центров обработки данных. Инвестиционный банк Jefferies оценивает текущий спрос со стороны американских дата-центров почти в 17 ГВт.

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К 2028 году этот показатель может увеличиться более чем в три раза. Крупнейшие производители оборудования, такие как Siemens Energy, GE Vernova и Mitsubishi Heavy Industries, подтверждают, что бум искусственного интеллекта привел к количеству заказов, превышающему их производственные возможности.



Покупка оборудования на вторичном рынке позволяет компаниям не только сэкономить время, но и снизить капитальные затраты. Хорошо сохранившиеся турбины продаются по цене $1,5-$1,7 млн за МВт мощности, а восстановленные установки стоят около $1,3 млн. Для сравнения, новые системы обходятся в $2–2,5 млн в за МВт.

Однако использование старой техники несет определенные инженерные риски. Подержанные турбины часто имеют непрозрачную историю обслуживания, ограниченный остаточный ресурс работы и сложности с долгосрочным сервисом. Эксперты также сомневаются в пригодности конвертированных авиадвигателей для непрерывной работы в качестве генераторов.

Альтернативные подходы к генерации

Из-за дефицита крупных установок некоторые разработчики вынужденно закупают компактные турбины. Иногда на одном объекте размещают более сотни таких небольших генераторов, смешивая модели от разных производителей.

Параллельно растет интерес к альтернативным источникам энергии на базе других технологий. Финская корпорация Wartsila с весны прошлого года получила от американских дата-центров заказы на 3 ГВт мощности для энергоблоков, работающих на газовых двигателях вместо классических газовых турбин.

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Агрессивная скупка оборудования технологическими гигантами в итоге ударила по потребителям. Государственная энергетическая компания США Tennessee Valley Authority фиксирует значительный рост цен на все виды установок — новые, подержанные и восстановленные. Это может привести к повышению тарифов для американских домохозяйств.

Сельские электроэнергетические кооперативы также сталкиваются с беспрецедентными сроками поставок и вынуждены рассматривать покупку старой техники для обновления своих мощностей. Аналитики отмечают, что вторичный рынок вряд ли сможет полностью компенсировать глобальный дефицит энергооборудования, который дополнительно усугубляется задержками в получении разрешений и сложностями подключения к сетям.

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