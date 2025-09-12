Южнокорейский производитель микросхем памяти (HBM) SK Hynix в пятницу объявил о готовности к массовому выпуску микросхем нового поколения с высокой пропускной способностью, что позволит опередить конкурентов и приведет к резкому росту акций компании.

Изображение: SK hynix

HBM используется в чипсетах для вычислений в области искусственного интеллекта, включая продукцию Nvidia, одного из крупнейших клиентов SK Hynix. Ранее в этом году производитель сообщил, что направил образцы своих чипов HBM4 клиентам, стремясь обогнать Samsung Electronics и Micron Technologies.

Согласно официальному сообщению, SK Hynix завершила внутреннюю процедуру валидации и контроля качества для HBM4 и теперь готова к масштабному производству. В компании подчеркнули, что завершение разработки HBM4 станет важным этапом для всей отрасли.

HBM4 представляет собой шестое поколение технологии HBM — разновидности DRAM, применяемой в ПК, рабочих станциях и серверах. По данным SK Hynix, новейший продукт обеспечивает удвоенную пропускную способность и на 40% выше энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением.

По словам вице-президента инвестиционной компании TriOrient Дэна Нистедта, HBM4, вероятно, станет ключевым элементом архитектуры Rubin от Nvidia, предназначенной для центров обработки данных. Он отметил, что SK Hynix остается ключевым поставщиком Nvidia и значительно опережает конкурентов.

В свою очередь, директор по исследованиям в области решений для памяти в Counterpoint Research МС Хван выразил мнение, что, несмотря на усиливающуюся конкуренцию, SK Hynix сохранит лидерство и к 2026 году может занять около 50% мирового рынка HBM.

Samsung Electronics и Micron также продвигаются в разработке: Micron уже отправила заказчикам образцы HBM4, а Samsung работает над сертификацией своих чипов у Nvidia.

На фоне анонса акции SK Hynix выросли более чем на 7%, достигнув максимума с 2000 года. С начала 2025 года бумаги компании прибавили около 90%, в то время как акции Samsung и Micron выросли более чем на 40% и почти на 80% соответственно.

Кроме того, SK Hynix зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли во II квартале благодаря высокому спросу на HBM, на который пришлось 77% общей выручки. По данным S&P Capital IQ, капитализация компании с начала года увеличилась более чем на $80 млрд. В SK Hynix рассчитывают, что продажи HBM в 2025 году удвоятся по сравнению с предыдущим годом, а спрос на решения для ИИ продолжит расти и в 2026 году.