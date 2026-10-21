Бум препаратов для похудения открыл новый рынок для индустрии красоты. После резкого снижения веса некоторые люди сталкиваются с обвисанием кожи и потерей объема лица, а косметические компании рассчитывают заработать на спросе на средства и процедуры, которые помогут справиться с этими изменениями.

Clara Beatriz, Unsplash

Швейцарская Galderma, бразильская Natura и французская L’Oréal уже тестируют свою продукцию на людях, чья внешность изменилась после быстрого похудения на фоне приема таких препаратов, сообщает Reuters.

Речь идет о так называемом «лице Оземпика» — выражении, которым описывают потерю объема лица, появление впалых щек и провисание кожи после значительного снижения веса. Эксперты подчеркивают, что эти изменения связаны прежде всего с быстрым похудением, а не с прямым воздействием самих препаратов на кожу.

Препараты класса GLP-1, включая «Оземпик», «Вегови» и Zepbound, имитируют действие гормона, который помогает регулировать аппетит и дольше сохранять чувство сытости. Вместе с популярностью этих лекарств растет и спрос на эстетические процедуры: люди все чаще обращаются к косметологам и пластическим хирургам, чтобы скорректировать изменения внешности после похудения.

Для индустрии красоты это потенциально прибыльный рынок. По оценке Pfizer, к 2030 году годовые продажи препаратов для лечения ожирения могут достичь $150 млрд. Одновременно растет спрос на процедуры для коррекции изменений внешности после похудения. Согласно прогнозу Boston Consulting Group, сделанному в 2025 году, выручка от таких процедур за пять лет может увеличиться почти втрое — с $700 млн до $2 млрд.

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Рост спроса уже заметили пластические хирурги. «Когда человек сильно худеет за четыре-шесть месяцев, это может заметно повлиять на объем лица», — рассказал Reuters Майкл Соменек, пластический хирург из Вашингтона и клинический доцент Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона. По его словам, за последний год к нему стало значительно чаще обращаться за эстетическими процедурами людей, принимающих препараты GLP-1.

Galderma уже проверяет, насколько ее существующие препараты подходят для коррекции таких изменений. В прошлом году компания провела исследование, чтобы оценить их эффективность при потере упругости кожи и объема лица на фоне быстрого похудения.

В портфеле Galderma есть Sculptra, который стимулирует выработку собственного коллагена, и Restylane — линейка филлеров на основе гиалуроновой кислоты. По словам руководителя направления инъекционной эстетики компании Анн-Сесиль Шеврье, пациентов чаще всего беспокоят провисание кожи, потеря упругости, впалость отдельных участков лица и тусклый цвет кожи. Однако эти препараты пока не получили отдельного одобрения для коррекции изменений, связанных с приемом GLP-1.

L’Oréal также присматривается к новому рынку и проводит отдельные испытания своей продукции на людях, принимающих препараты GLP-1. Как пояснила директор компании по инновациям и перспективным разработкам Дельфин Вигье-Ховасс, таких потребителей становится все больше, поэтому они представляют растущий интерес для индустрии красоты.

Бразильская Natura пошла сразу по двум направлениям: тестирует существующие продукты на людях, принимающих GLP-1, и одновременно разрабатывает новые средства. По словам директора компании по инновациям и исследованиям Мануэля Краусса, препараты для похудения формируют новые потребности, которые уже невозможно удовлетворить одними кремами. В будущем производители могут делать ставку на сочетание традиционной косметики с пищевыми добавками и другими средствами для приема внутрь.

Однако дело не только в похудении. На состояние кожи одновременно влияют возраст, гормональные изменения и питание. По данным американской исследовательской организации KFF, препараты GLP-1 наиболее распространены среди людей в возрасте от 50 до 64 лет. В этот период выработка коллагена уже снижается, а у женщин могут происходить гормональные изменения, связанные с менопаузой.

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Из-за этого врачам непросто определить, какие изменения внешности вызваны похудением, а какие связаны с возрастом или другими факторами. Хайди Янг, специалист по эстетической медицине и совладелица калифорнийской клиники R+H Aesthetic Medicine, обращает внимание еще на одну проблему: некоторые пациенты, принимающие GLP-1, питаются недостаточно полноценно, что также может сказываться на состоянии кожи.

При этом эксперты сомневаются, что одни только кремы смогут вернуть лицу прежний объем. Как объясняет дерматолог и клинический преподаватель Королевского колледжа Лондона Бейбей Ду-Харпур, само выражение «лицо Оземпика» вводит в заблуждение. Препарат не разрушает коллаген, а характерные изменения внешности связаны прежде всего с потерей веса. Более плавное похудение может сделать их менее выраженными.

Кремы способны улучшить состояние и внешний вид кожи, но не могут восстановить утраченные жировые объемы в глубоких слоях лица или изменить положение поддерживающих связок. Поэтому инъекционные процедуры, включая филлеры, в отдельных случаях могут оказаться эффективнее косметических средств. Однако полностью устранить все изменения после быстрого похудения они тоже не способны.

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