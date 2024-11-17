ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, оценила свою компанию примерно в $300 млрд. Это одна из самых высоких оценок в истории, несмотря на то, что приложение может быть запрещено в США, сообщает Reuters.

Недавно компания предложила инвесторам программу обратного выкупа акций, где цена за акцию составила $180,70. Эта стоимость на 12,9% выше, чем цены за акцию в размере $160 в предыдущей программе обратного выкупа.

Источники отметили, что компания не собирается выходить на IPO. Программа обратного выкупа нужна для того, чтобы обеспечить ByteDance ликвидностью. Для инвесторов это уже третья программа обратного выкупа акций, которую компания проводит с 2022 года.

В прошлом году глобальный доход ByteDance вырос на 30% и составил $110 млрд, в связи с чем компания столкнулась с судебным разбирательством по поводу своих активов в США. Однако, по словам источника, ByteDance планировала осуществить программу обратного выкупа независимо от исхода президентских выборов в США.

Закон, подписанный бывшим президентом США Джо Байденом 24 апреля, дает ByteDance срок до 19 января, чтобы продать TikTok. Администрация Белого дома сообщила, что это решение связано с национальной безопасностью и стремлением прекратить контроль со стороны Китая над активами. В мае TikTok и ByteDance подали иск в федеральный суд США, пытаясь заблокировать закон, подписанный Байденом.

Ранее в этом месяце Канада распорядилась закрыть в стране TikTok, сославшись на риски национальной безопасности. При этом правительство не блокирует доступ канадцев к приложению и их возможность создавать контент.