SandboxAQ открыла доступ к своим научным ИИ-моделям через Claude — разговорный интерфейс Anthropic. Эти модели используют для разработки лекарств и новых материалов, а раньше клиентам приходилось запускать их на собственной вычислительной инфраструктуре. SandboxAQ выделилась из Alphabet около пяти лет назад и привлекла свыше $950 млн инвестиций, а председателем ее совета директоров является бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

В основе продукта лежат так называемые большие количественные модели, или LQM. В отличие от языковых моделей, которые учатся на текстах, LQM опираются на законы физики и реальные лабораторные данные. Они могут выполнять квантово-химические расчеты, моделировать молекулярную динамику и микрокинетику — то есть предсказывать поведение молекул-кандидатов еще до лабораторных испытаний.

Разработка одной жизнеспособной молекулы в фармацевтике может занять десятилетие и обойтись в миллиарды долларов, но большинство кандидатов так и не доходят до регистрации. Многие ИИ-стартапы и крупные технокомпании уже предлагают инструменты, которые должны ускорить этот процесс, однако их аудитория обычно ограничена специалистами с профильной технической подготовкой. SandboxAQ делает ставку на другую проблему: мешает не только качество моделей, но и сложность доступа к ним.

Сама компания позиционирует LQM как инструмент для так называемой «количественной экономики» — сектора, который охватывает биофарму, финансовые услуги, энергетику и производство передовых материалов. Совокупный объем этого рынка компания оценивает более чем в $50 трлн.

Теперь работа с моделями SandboxAQ не требует собственной вычислительной инфраструктуры. Исследователь может описать задачу обычным языком в Claude и получить доступ к инструментам, которые раньше были доступны в основном техническим командам. В этом SandboxAQ отличается от Chai Discovery и Isomorphic Labs, которые пока больше ориентированы на профессиональных пользователей таких моделей.

