Стартап Mirendil ведет переговоры о раунде финансирования при оценке компании в $5 млрд с учетом инвестиций. Компанию основали бывшие исследователи Anthropic.

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Раунд может возглавить фонд Kleiner Perkins, готовый вложить до $1 млрд новых средств. В переговорах об участии также находится Andreessen Horowitz. На данный момент сделка только обсуждается.

Три месяца назад Kleiner Perkins и Andreessen Horowitz уже возглавили seed-раунд Mirendil на $200 млн, тогда оценка компании составляла $1 млрд. Таким образом, за три месяца оценка стартапа выросла в пять раз.

Mirendil основан в начале 2026 года и сейчас насчитывает более 20 сотрудников. Цель компании — создание общедоступных моделей, способных совершенствовать себя самостоятельно, с минимальным участием человека; такой подход в индустрии называют рекурсивным самоулучшением.

Часть инвесторов и исследователей считают эту стратегию будущим развития ИИ, другие указывают на риски безопасности, если подобная технология будет реализована.

Новые средства планируется направить на запуск собственной модели компании и обучение последующих версий. По словам источников, Mirendil рассчитывает выпустить флагманскую модель для задач по инженерии и исследованиям к началу следующего года.

Интерес инвесторов к Mirendil вписывается в общий тренд спроса на так называемые neo-labs — компании, которые делают ставку на амбициозные исследовательские проекты вместо быстрой коммерциализации.

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Средства также привлекают Thinking Machines Lab — компания бывшего технического директора OpenAI, и научная компания Periodic Labs. Растет и число софтверных стартапов, которые из-за прогресса открытых моделей решают разрабатывать собственные модели вместо покупки доступа к чужим.

Обучение моделей остается дорогостоящим процессом. У Mirendil заметно меньше капитала и вычислительных ресурсов по сравнению с OpenAI и Anthropic, поэтому компания делает ставку на более дешевый и автоматизированный способ разработки.

В августе 2026 года компания объявила о партнерстве с Google, которое предполагает использование облачных TPU для обучения моделей. Nvidia выступает не только поставщиком вычислительной инфраструктуры для Mirendil, но и одним из ее инвесторов.

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