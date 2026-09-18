Берлинская компания Integral привлекла €18 млн в раунде серии A на развитие ИИ-сервисов для бухгалтерского учета, налогообложения и расчета заработной платы малых и средних предприятий. С момента основания в 2024 году стартап привлек уже более €30 млн.
Раунд возглавили Mosaic Ventures и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. В нем также приняли участие действующие инвесторы Cherry Ventures, General Catalyst и Puzzle Ventures.
Integral основали Лукас Зёрнер и Анил Джан Байкал в 2024 году. Стартап объединяет лицензированных налоговых специалистов и инженеров по искусственному интеллекту. Вместо обычного программного обеспечения компания предлагает бизнесу сервис, в котором ИИ-агенты выполняют значительную часть рутинной финансовой работы, а специалисты проверяют и подписывают результаты.
ИИ-агенты Integral сверяют счета-фактуры с банковскими операциями, отражают финансовые операции в бухгалтерском учете, готовят расчеты заработной платы и налоговые декларации. По данным компании, более чем для половины клиентов система уже готовит бухгалтерскую отчетность от начала до конца.
За счет автоматизации средний срок обработки бухгалтерских документов, по утверждению Integral, сократился с нескольких недель до нескольких часов. При этом окончательная проверка остается за лицензированными специалистами.
Компания также развивает собственную лицензированную фирму Integral Tax. Она полностью работает на платформе стартапа и использует его ИИ-агентов для обслуживания предприятий по всей Германии. С начала 2026 года специалисты фирмы, как сообщает Integral, вдвое увеличили число клиентов, которых может обслуживать каждый сотрудник.
Стартап делает ставку на сочетание автоматизации и человеческого контроля. По словам генерального директора Лукаса Зёрнера, компания стремится не просто создать еще один инструмент для бухгалтеров, а автоматизировать сам процесс оказания профессиональных услуг, оставляя ответственность за результат лицензированным экспертам.
В ноябре 2025 года Integral приобрела немецкого поставщика цифровых услуг по расчету заработной платы и управлению персоналом cleverlohn. До этого, в феврале 2025 года, стартап привлек €6,3 млн.
Новый капитал компания планирует направить на расширение команд инженеров по ИИ, лицензированных специалистов и сотрудников коммерческого направления. Также Integral намерена автоматизировать более сложные процессы в бухгалтерском и налоговом учете, расчете заработной платы и обеспечении соответствия нормативным требованиям.
Компания заявляет, что работает в соответствии с требованиями GDPR, а данные клиентов хранятся и обрабатываются исключительно в европейских дата-центрах.
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