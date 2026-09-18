Берлинская компания Integral привлекла €18 млн в раунде серии A на развитие ИИ-сервисов для бухгалтерского учета, налогообложения и расчета заработной платы малых и средних предприятий. С момента основания в 2024 году стартап привлек уже более €30 млн.

Galina Nelyubova, Unsplash

Раунд возглавили Mosaic Ventures и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. В нем также приняли участие действующие инвесторы Cherry Ventures, General Catalyst и Puzzle Ventures.

Integral основали Лукас Зёрнер и Анил Джан Байкал в 2024 году. Стартап объединяет лицензированных налоговых специалистов и инженеров по искусственному интеллекту. Вместо обычного программного обеспечения компания предлагает бизнесу сервис, в котором ИИ-агенты выполняют значительную часть рутинной финансовой работы, а специалисты проверяют и подписывают результаты.

ИИ-агенты Integral сверяют счета-фактуры с банковскими операциями, отражают финансовые операции в бухгалтерском учете, готовят расчеты заработной платы и налоговые декларации. По данным компании, более чем для половины клиентов система уже готовит бухгалтерскую отчетность от начала до конца.

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За счет автоматизации средний срок обработки бухгалтерских документов, по утверждению Integral, сократился с нескольких недель до нескольких часов. При этом окончательная проверка остается за лицензированными специалистами.

Компания также развивает собственную лицензированную фирму Integral Tax. Она полностью работает на платформе стартапа и использует его ИИ-агентов для обслуживания предприятий по всей Германии. С начала 2026 года специалисты фирмы, как сообщает Integral, вдвое увеличили число клиентов, которых может обслуживать каждый сотрудник.

Стартап делает ставку на сочетание автоматизации и человеческого контроля. По словам генерального директора Лукаса Зёрнера, компания стремится не просто создать еще один инструмент для бухгалтеров, а автоматизировать сам процесс оказания профессиональных услуг, оставляя ответственность за результат лицензированным экспертам.

В ноябре 2025 года Integral приобрела немецкого поставщика цифровых услуг по расчету заработной платы и управлению персоналом cleverlohn. До этого, в феврале 2025 года, стартап привлек €6,3 млн.

Новый капитал компания планирует направить на расширение команд инженеров по ИИ, лицензированных специалистов и сотрудников коммерческого направления. Также Integral намерена автоматизировать более сложные процессы в бухгалтерском и налоговом учете, расчете заработной платы и обеспечении соответствия нормативным требованиям.

Компания заявляет, что работает в соответствии с требованиями GDPR, а данные клиентов хранятся и обрабатываются исключительно в европейских дата-центрах.

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