Бывший глава Infosys Вишал Сикка основал стартап Hang Ten Systems, который планирует автоматизировать часть традиционных ИТ-аутсорсинговых услуг с помощью ИИ-агентов. Компания привлекла $32 млн в посевном раунде, лидирующим инвестором которого стал венчурный фонд Mayfield. В финансировании также участвовали Aramco Ventures и несколько бизнес-ангелов, а в совет директоров Hang Ten вошел сооснователь Yahoo Джерри Янь.

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Hang Ten предлагает новую альтернативу традиционным ИТ-сервисным компаниям, которые десятилетиями зарабатывали на настройке, интеграции и сопровождении корпоративного программного обеспечения. Стартап намерен с помощью ИИ-агентов постоянно дорабатывать, обновлять и поддерживать системы клиентов, дополняя технологию экспертизой специалистов из конкретных отраслей.

По словам управляющего партнера Mayfield Навина Чаддхи, примерно через месяц после официального запуска Hang Ten уже начала работать с клиентами. Среди первых заказчиков оказались Siemens Gamesa Renewable Energy и Fresenius. Штаб-квартира стартапа расположена в Кремниевой долине, однако компания уже набирает специалистов по управлению проектами, разработке и продажам, рассчитывая со временем выйти за пределы американского рынка.

В команду стартапа вошли бывшие коллеги Сикки по SAP, Infosys и его предыдущему проекту VianAI. Сооснователями Hang Ten стали технический директор Навин Будхираджа, директор по дизайну Санджай Раджагопалан и вице-президент по внедрению технологий Тао Лю. Основанная Сиккой после ухода из Infosys компания VianAI привлекла в общей сложности около $190 млн, в том числе в раунде под руководством SoftBank Vision Fund 2 в 2021 году. При этом Hang Ten развивает другую бизнес-модель, ориентированную не на отдельный ИИ-продукт, а на постоянное обслуживание корпоративных систем.

Hang Ten выходит на рынок в момент, когда участники отрасли спорят о влиянии ИИ на будущее ИТ-аутсорсинга. Аналитики Jefferies ранее называли ИТ-услуги одним из первых секторов, где новые технологии могут заменить значительную часть ручной работы.

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Infosys, напротив, считает, что ИИ не сократит рынок, а создаст новое направление для роста. Компания оценивает объем услуг, изначально построенных вокруг искусственного интеллекта, в $300−400 млрд к 2030 году. При этом акции Infosys с начала 2026 года подешевели более чем на 35%.

Mayfield объясняет инвестицию тем, что Hang Ten сможет расти иначе, чем традиционные ИТ-сервисные компании, которым для увеличения выручки обычно приходится расширять штат. По оценке фонда, система, изначально построенная вокруг ИИ, будет учиться на каждом новом проекте и позволит обслуживать больше клиентов без сопоставимого увеличения команды.

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