Рост интереса инвесторов к ИИ совпал с новой волной увольнений в американском технологическом секторе. В мае 2026 года число увольнений в технологическом секторе достигло максимума почти за два года — около 40 тыс. человек. При этом искусственный интеллект третий месяц подряд назывался самой частой причиной сокращений во всех отраслях, следует из данных аутплейсмент-компании Challenger, Gray & Christmas.

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Но ссылки на ИИ как причину увольнений все чаще вызывают скепсис у аналитиков и участников рынка. Показателен пример платежной компании Block. После увольнения почти половины сотрудников в начале 2026 года ее основатель Джек Дорси сначала объяснял сокращения переходом к новой модели работы с ИИ-инструментами, но позже признал, что компания слишком активно нанимала персонал в период пандемии.

Венчурный инвестор Марк Андриссен назвал ИИ «универсальной отмазкой» для увольнений, которые на самом деле могут быть связаны с неэффективным менеджментом. По его оценке, штаты крупных корпораций могут быть раздуты на 25–75%.

На другом полюсе — стремительный рост состояний у бенефициаров ИИ-бума. Производитель ИИ-чипов Cerebras Systems в первый день торгов на Nasdaq вырос на 68% к цене IPO в $185 за акцию, а его рыночная капитализация достигла около $67 млрд. Это стало крупнейшим размещением со времен IPO Snowflake в 2020 году. SpaceX вышла на биржу с капитализацией $2,1 трлн.

Anthropic и OpenAI также приближаются к публичному рынку с оценкой порядка $1 трлн каждая. По данным издания, выход SpaceX на биржу должен создать около 4,4 тыс. новых миллионеров и примерно 400 владельцев состояний свыше $100 млн среди сотрудников компании.

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Экономисты расходятся в оценке реальных причин корпоративной осторожности. Помимо автоматизации, они называют торговые тарифы, конфликт на Ближнем Востоке и общую неопределенность. Тем не менее рыночная логика пока работает в пользу ИИ-нарратива: акции Block, Atlassian и Cloudflare росли после объявлений о сокращениях, которые компании связывали с внедрением ИИ.

Исторические параллели показывают, почему такая связка может вызвать социальную реакцию. Движение Occupy Wall Street возникло в 2011 году как ответ на финансовый кризис, когда банки получили государственную поддержку, а миллионы американцев теряли работу и жилье. Нынешняя ситуация устроена иначе: компании остаются прибыльными, системного кризиса нет, но увольнения продолжаются одновременно с концентрацией состояний у создателей технологии, которую сами корпорации называют одной из причин сокращений.

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