Стартап Endurance Energy, основанный выходцем из SpaceX Эндрю Реддом, закрыл раунд Series A на $54 млн для разработки технологии добычи геотермальной энергии на дне океана. Средства направят на проектирование подводных геотермальных электростанций в условиях растущего спроса на электроэнергию со стороны дата-центров, электротранспорта и тяжелой промышленности.

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Редд работал инженером на проектах Dragon и Starship в SpaceX, затем основал Endurance Energy в 2025 году. За год компания выросла до 25 сотрудников, 12 из которых — бывшие специалисты SpaceX; вице-президент по инжинирингу ранее работал в термоядерном стартапе Helion Energy. По словам Редда, опыт в SpaceX убедил его в необходимости принципиально новых, а не инкрементальных решений в энергетике.

Концепция Endurance Energy строится на использовании тепла земной мантии в зонах тектонических разломов на дне океана. В отличие от наземных геотермальных стартапов — Fervo Energy, XGS Energy, Sage Geosystems — компания ориентируется не на бурение в континентальной коре, а на участки, где магма выходит близко к поверхности морского дна вдоль так называемого Тихоокеанского огненного кольца.

Редд оценивает потенциал зоны в 6 тераватт мощности, извлекаемой в горизонте пяти-десяти лет. Для сравнения: суммарное мировое энергопотребление составляет около 20 тераватт.

Выбор в пользу геотермальной генерации Редд обосновывает ограниченностью альтернатив. Атомная энергетика отпала из-за длительных регуляторных и строительных циклов. Солнечная и ветровая генерация не обеспечивает постоянной нагрузки без накопителей.

Гидроэнергетика географически ограничена, а перспективные площадки уже освоены. Геотермальная энергия, на долю которой приходится лишь 0,4% производства электроэнергии в США, остается единственным масштабируемым вариантом базовой возобновляемой генерации, доступным круглосуточно.

Подводная добыча сопряжена с рядом технических трудностей: высокое давление, агрессивная солевая среда, необходимость дистанционного управления с помощью роботизированных систем. Редд считает эти проблемы решаемыми, ссылаясь на десятилетия опыта нефтегазовой отрасли в офшорном бурении.

Оптимальные участки для разработки будут определяться алгоритмом, балансирующим стоимость подводного кабеля, масштаб ресурса и потребности береговых рынков. Компания планирует обходить экологически чувствительные зоны вблизи гидротермальных источников.

Endurance Energy выходит на рынок в момент, когда интерес к геотермальной энергетике заметно вырос на фоне дефицита базовой мощности для питания дата-центров. Принципиальное отличие подхода компании — ставка на океанические ресурсы, которые до сих пор не рассматривались конкурентами. Редд указывает, что даже частичное освоение потенциала Тихоокеанского огненного кольца позволит обеспечить энергией любой крупный прибрежный город региона.

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