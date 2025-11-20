Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на международном экономическом форуме в Вашингтоне, заявил о неизбежности перевода дата-центров для искусственного интеллекта в космическое пространство. Он обосновал эту точку зрения тем, что такой шаг в обозримом будущем станет наиболее экономически целесообразным и технически оправданным.

Freepik

Маск отметил, что, по его расчетам, экономическая эффективность работы ИИ в космическом пространстве будет «значительно выше», чем на Земле. Основой для этого утверждения служит концепция проектирования вычислительных систем, изначально заточенных под использование космических преимуществ:

● Неограниченная энергия: Космические дата-центры могут быть построены вокруг солнечной генерации, получая постоянный и прямой доступ к солнечному свету без атмосферных помех и смены дня и ночи в привычном нам понимании.

● Естественное охлаждение: В условиях вакуума и сверхнизких температур космоса решается одна из самых сложных и энергозатратных проблем наземных дата-центров — отвод тепла. Это позволяет радикально сократить расходы на системы охлаждения.

Маск дал конкретные временные рамки для реализации этой идеи. Он предположил, что «возможно, в течение четырех или пяти лет» станет дешевле проводить ИИ-вычисления с помощью специализированных спутников на солнечной энергии, подчеркнув, что это произойдет «не позже, чем через пять лет».

Свое видение Маск связывает с фундаментальными проблемами роста индустрии ИИ на Земле. Он указал, что традиционное масштабирование уже упирается в два ключевых ограничения: колоссальное энергопотребление и растущую нагрузку на системы охлаждения.

«Если вы начнете масштабировать и генерацию электроэнергии, и охлаждение, то поймете, что космос чрезвычайно привлекателен», — пояснил предприниматель.

Эти планы по освоению космоса для нужд ИИ переплетаются с его более общими прогнозами о стремительном развитии самого искусственного интеллекта. Маск уверен, что уже к концу 2025 года ИИ превзойдет по интеллекту одного человека, а на рубеже 2027–2028 годов появится возможность создать ИИ, который будет умнее всего человечества. Вероятность того, что к 2030 году ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества, он оценивает в 100%.