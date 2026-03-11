Капитал основателя сети супермаркетов «Мария-Ра» Александра Ракшина и его семьи превысил $1 млрд. Будучи бывшим учителем физической культуры и мастером спорта по лыжным гонкам, он начал строить бизнес еще в 1990 году, отмечает Forbes.

Micheile Henderson, Unsplash

По данным Forbes, совокупный капитал семьи совладельца сети «Мария-Ра» Александра Ракшина составляет около $1,4 млрд. Ракшин владеет 25% компании «Розница», которой принадлежит ООО «Розница К-1», оператор сети «Мария-Ра». Оставшиеся 75% долей компании поровну распределены между его супругой, дочерью и сыном.

«Мария-Ра» является крупнейшей продуктовой сетью в Сибири — она объединяет более 1300 магазинов в пяти регионах: Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская область, Кемеровская область и Томская область. По итогам 2024 года выручка ООО «Розница К-1» превысила 121 млрд руб.

Основную часть состояния семьи Ракшиных формирует недвижимость. По оценке Forbes, чистые активы компаний «Мария-Ра», «Первый» и других юридических лиц, владеющих коммерческой недвижимостью, превышают 70 млрд руб. В портфель семьи входят доходный дом Третьяковых на Кузнецком Мосту, торговый центр «Саларис», Мещаниново подворье, а также ряд торговых комплексов в Сибири и других регионах.

Кроме того, Александр Ракшин и его семья владеют компанией «Алтайхлеб», которая входит в топ-20 крупнейших производителей хлеба, мучных и кондитерских изделий в России, а также агрокомпанией «Русский овощ», занимающейся выращиванием картофеля, моркови и свеклы в Алтайский край.

Также в список, но уже долларовых миллиардеров Forbes, вошел основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер с состоянием $1,3 млрд. Он стал первым в России представителем медицинской профессии, кто накопил такое состояние исключительно благодаря врачебной практике и управлению клиниками, а не за счет производства или продажи лекарственных препаратов.

