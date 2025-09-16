Генеральный директор Cloudflare, предоставляющей услуги по улучшению работы вэб-ресурсов, Мэтью Принс в интервью журналу Wired рассказал о мерах компании по защите контента от несанкционированного сбора ИИ-ботами. По его словам, это позволит создать дефицит данных для ИИ-компаний и стимулировать платежи с их стороны создателям контента.

Принс объяснил, что инструменты Cloudflare, изначально предназначенные для борьбы с хакерами, теперь помогают издателям блокировать ботов от Perplexity, ByteDance и других компаний.

Это создает основу для рынка, где уникальный контент станет ценным товаром, подобно моделям стриминговых сервисов: Netflix или Spotify. Он привел пример с Reddit, которая получила от Google и OpenAI около $140 млн за доступ к данным в прошлом году — в семь раз больше, чем The New York Times ($20 млн). Принс объяснил такую разницу уникальностью контента.

«The New York Times — потрясающая газета, но если у вас есть данные из The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Boston Globe, то насколько велика реальная разница между ними? По сути, факты в них одни и те же, в то время как Reddit — это уникальный контент», — сказал он.

По мнению CEO, без стимулов создатели контента, включая журналистов и исследователей, могут исчезнуть, что угрожает всему интернету. Принс предупредил о риске исчезновения работающих сегодня на рынке медиа, на смену которым придет небольшое количество СМИ, созданных ИИ-компаниями.

«Не так уж безумно представить себе мир, в котором Сэм Альтман говорит: «Знаете что? Мы просто создадим собственное Associated Press Там много безработных журналистов. Мы наймем их; мы создадим бюро по всему миру». Если они это сделают, то и Anthropic должен будет это сделать, и все остальные тоже. <…> И в этом мире подписываетесь на одну из пяти крупных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и получаете их точку зрения. Будет очень сложно, если подписка на ИИ будет стоить тысячи долларов в месяц. Вы не будете подписываться на две компании», — отметил он.

Принс также сравнил человеческие знания, модель которых создали ИИ-компании, разработав нейросети, с куском сыра, в котором много дырок (пробелов). «Что на самом деле вселяет в меня оптимизм, так это то, что если мы все сделаем правильно и создадим систему поощрений, которая будет вознаграждать создателей контента за заполнение пробелов, то это будет гораздо более эффективная и здоровая бизнес-модель, чем старая модель привлечения трафика», — считает он.

Ранее компания Perplexity, разрабатывающая поисковую систему на базе ИИ, выделила $42,5 млн создателям контента и медиа за использование их творчества в своей системе. Это произошло на фоне многочисленных исков в адрес ИИ-компаний, включая Perplexity, за неправомерное использование контента.