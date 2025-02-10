Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и маркетплейс цветов и подарков Flowwow в ходе совместного исследования выяснили, какие направления бизнеса в сфере подарков сейчас популярны и в каких регионах чаще всего предприниматели производят такие товары. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Самыми популярными у российских предпринимателей оказались такие направления, как «наборы из чая и кофе» и «сладкие подарки». Также бизнес активно развивается в сегменте косметики и парфюмерии, тогда как количество бизнесов, связанных с украшениями и изделиями ручной работы из керамики, сокращается.

Доля предпринимателей из сферы подарков в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге составляет от 21% до 51%. Минимальная концентрация бизнеса в этих регионах (21%) наблюдается в сегменте сладких подарков, а максимальная (51%) — в косметике и парфюмерии. Эти регионы отличаются высокой деловой активностью, что объясняет их лидерство в этом сегменте.

Однако при анализе с учетом плотности предпринимателей лидеры меняются. Алтай занимает первое место в сегменте «чая и кофе», так как на 10 тыс. предпринимателей приходится 10 бизнесов этого направления.

Ингушетия стала лидером в кондитерском сегменте (33 бизнеса на 10 тыс. предпринимателей). Костромская область лидирует в сегменте украшений (23 на 10 тыс.). Это, в том числе, связано с развитием внутреннего туризма, локальными традициями и господдержкой.

Аналитики отмечают, что большинство новых предпринимателей в сфере подарков выбирают направления, связанные с производством чая и кофе. За последнее время наблюдается рост количества действующих компаний в этой области. Так, в 2023 году их стало больше на 4,16%, а в 2024 году — на 3,89%.

Положительную динамику также показывают такие направления, как сладкие подарки (на 3,39% в 2024 году) и косметика и парфюмерия (0,97%). При этом в сфере украшений и керамических изделий, выполненных своими руками, количество действующих бизнесов постепенно снижается.

Аналитики также отмечают активный рост спроса со стороны клиентов в сфере подарков по таким категориям, как сладкие подарки, чай и кофе. В 2024 году их востребованность выросла на 67% и 75% по сравнению с 2023 годом соответственно.

Средний чек за сладкие подарки за год увеличился почти на 15% и составил 2 978 руб. за одну единицу. На чайные и кофейные презенты россияне стали тратить на 3,37% меньше — 2 323 руб. за упаковку.

Обороты в сегментах чая, кофе и кондитерских изделий продолжают расти. В 2024 году продажи по этим направлениям увеличились на 18,98% и 12,9% соответственно по сравнению с 2023 годом.

Большинство предпринимателей (53%), работающих в сфере подарков, — женщины в возрасте около 40 лет. Исключением является ниша чая и кофе, где свой бизнес чаще всего (59%) открывают мужчины в возрасте 40 лет.

Почти половина предпринимателей, занятых в этом сегменте, приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область — 26,87%, 9,1% и 8,31% соответственно. Эти же регионы являются лидерами по количеству предпринимателей в нише кондитерских изделий — 10,28%, 5,93% и 4,3%.

Такие позиции в рейтинге объясняются высокой концентрацией предпринимательской активности в этих регионах.

Однако при анализе данных с учетом плотности лидером в сегменте чая и кофе становится Алтай, где на каждые 10 тыс. предприятий приходится 10 представителей этого направления. За ним следуют Москва с восемью предпринимателями и Калининградская область с показателем семь на каждые 10 тыс.

В сегменте кондитерских и пекарен лидерами становятся Ингушетия, Пензенская и Сахалинская области, где на каждые 10 тыс. предпринимателей приходится 33, 21 и 20 представителей этого направления соответственно.

Ранее эксперты выяснили, что в 2024 году выручка российских предприятий малого и среднего бизнеса увеличилась в целом по сравнению с 2023 годом. Для этого они проанализировали ключевые показатели на данных продаж более 1 млн касс во всех регионах страны. Специалисты связывают такую динамику в первую очередь с ростом цен.