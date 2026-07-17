За последний месяц в России выставили на продажу более 150 объектов автозаправочного бизнеса. Владельцы ищут покупателей как для отдельных станций, так и для целых сетей, а цены в объявлениях варьируются от 1 млн до 150 млн руб. АЗС продают в десятках регионов, включая Брянскую, Курскую, Самарскую, Тамбовскую, Рязанскую и Новосибирскую области.

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Большинство объектов выставили на продажу независимые операторы. Владельцы АЗС объясняют свое решение ухудшением финансового положения, ростом долгов и падением маржинальности. Часть из них рассчитывает направить вырученные деньги на погашение кредитов и окончательно уйти из отрасли. На начало 2026 года в России работало около 27,7 тыс. АЗС, из которых 19,84 тыс. находились под управлением независимых компаний. Именно на таких операторов приходится основная часть новых предложений о продаже.

Одной из главных проблем для независимых АЗС остается доступ к топливу. Вертикально интегрированные нефтяные компании в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети, а затем поставляют топливо крупным региональным операторам. Независимым заправкам ресурс нередко достается по остаточному принципу. В некоторых регионах закупочные цены оказываются настолько высокими, что небольшие сети не могут конкурировать по стоимости топлива с крупными игроками.

Среди продавцов есть и крупные нефтяные компании, однако они расстаются с заправками прежде всего ради пересмотра структуры активов. Компания «Газпром сеть АЗС» выставила на продажу объекты в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Там пояснили, что выводят из портфеля убыточные станции и сосредоточиваются на более эффективных точках. Некоторые из выставленных объектов ищут покупателей с 2022 года.

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«Лукойл» также разместил объявления о продаже заправок в Тверской, Тюменской, Челябинской и Калужской областях, а также в Пермском крае. Кроме того, в Иванове за 51,5 млн руб. продается АЗС, работающая по франшизе компании.

По словам президента Союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марата Муртазина, сейчас с трудностями сталкиваются практически все частные АЗС. Раньше независимые операторы могли перекрывать периоды низкой доходности более прибыльными отрезками, но нынешний спад затянулся, и часть игроков рискует уйти с рынка. Заместитель директора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина считает, что без улучшений в ближайшие полгода крупные нефтяные компании могут начать выкупать станции в наиболее выгодных местах.

Власти рассчитывают стабилизировать рынок с помощью нескольких мер. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил, что правительство ограничило экспорт нефтепродуктов и приняло меры для увеличения поставок в регионы. Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев допускает, что часть АЗС временно приостановит работу, но вернется к ней после стабилизации рынка.

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