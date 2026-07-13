Рост цен на бензин и ограничения на отпуск топлива уже меняют условия работы малого и среднего бизнеса. Сильнее всего проблемы ощущают компании, связанные с перевозками и доставкой, но из-за удорожания логистики последствия могут затронуть до трети всего сектора МСП. В отдельных случаях расходы бизнеса могут вырасти на 15%.

Unsplash

По данным участников рынка, к июлю ограничения на отпуск топлива действовали уже в 61 из 89 регионов страны. Сильнее всего их почувствовали перевозчики, дистрибьюторы, строительные и сельскохозяйственные компании, поставщики для сферы HoReCa и сервисные организации с выездным обслуживанием. Эксперты отмечают, что проблемы уже вышли за пределы транспортной отрасли, поскольку удорожание доставки увеличивает издержки практически во всех цепочках поставок.

Предприниматели сообщают о проблемах не только с бензином, но и с дизельным топливом. В некоторых регионах перевозчики сталкиваются с лимитами на объем заправки, очередями на АЗС и отказами обслуживать корпоративные топливные карты. Из-за этого доставка занимает больше времени, а перевозчикам приходится повышать тарифы.

Размер финансовых последствий зависит от того, какую роль логистика играет в работе компании. Если она остается второстепенной статьей расходов, дополнительная нагрузка оценивается в 1–3% выручки. Для торговли, небольших производств и сервисных предприятий влияние может достигать 5−10%, а наиболее зависимый от транспорта бизнес рискует потерять до четверти доходов.

Читайте также Перебои с топливом ударили по такси и грузоперевозкам в регионах

Компании уже начали перестраивать логистику. Производитель одежды «Телодвижения» сообщил, что стоимость внутренних перевозок выросла примерно на 10% из-за нехватки транспорта на дальних направлениях. Косметический бренд VOIS фиксирует увеличение сроков доставки на 20−35% и переводит часть грузов на железнодорожные контейнерные перевозки. Компания ожидает, что ее логистические расходы дополнительно вырастут на 8−15%.

Сильнее всего топливные проблемы бьют по транспортным компаниям. В «М-Трак» сообщили, что за месяц дизельное топливо по корпоративным картам подорожало на 17 руб. за литр, а прибыль компании сократилась примерно на 20%. Перевозчик пересматривает тарифы для клиентов и ищет другие способы заправки техники, в том числе в Казахстане.

Часть компаний пока почти не почувствовала топливных ограничений. Маркетплейс Flowwow избежал заметного роста расходов благодаря высокой доле пеших курьеров, однако допускает, что при сохранении дефицита стоимость доставки «последней мили» может увеличиться. Ресейл-платформа Oskelly также оценивает влияние ситуации как ограниченное и отмечает сложности только в отдельных регионах.

Читайте также Перебои с топливом вынудили ретейл искать компромисс с поставщиками

В общественном питании к росту логистических расходов добавляется подорожание сырья. В сети стритфуда VЛАВАШЕ сообщили, что за две недели закупочные цены на курицу выросли на 35–45%, практически лишив рентабельности один из ключевых продуктов. Если сырье продолжит дорожать, компания допускает пересмотр ассортимента и замену основного вида мяса.

Первые изменения заметил и туристический бизнес. Владельцы загородных баз отдыха сообщают о снижении числа новых бронирований, а сервис авторских путешествий YouTravel.me фиксирует подорожание автомобильных экскурсий в отдельных регионах на 10–15%. Одновременно туристы все чаще выбирают маршруты, требующие меньших расходов на транспорт.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.