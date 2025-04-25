Специалисты аналитического портала «Мир квартир» подсчитали, что покупка частного дома для долгосрочной сдачи в среднем окупается за 10,2 года, тогда как годом ранее этот показатель составлял 13,4 года. Средняя стоимость дома в России превышает 7,5 млн руб., а ежемесячная стоимость найма достигает почти 62 тыс. руб.

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Как пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко, текущая доходность таких вложений составляет 9,9% годовых. Год назад этот показатель был на уровне 7,4%.

Рост доходности связан с резким увеличением стоимости найма — на 40% при увеличении цен на дачи и коттеджи всего на 5%. Для сравнения, квартиры приносят 6,4% годовых и окупаются более чем за 15,5 лет.

Наибольшую доходность демонстрируют дома в Еврейской автономной области — 20,4% годовых при окупаемости менее пяти лет. В Архангельской области этот показатель составляет 19,7%, в Хабаровском крае — 19,5%, в Приморском — 18,8%, в Кемеровской области — 18,4%, в Кировской — 17,9%, в Ульяновской — 16,6%, в Пермском крае и Рязанской области — по 15,7%, а в Псковской области — 15,6%.

По данным аналитиков, в этих регионах сложилось оптимальное соотношение цен на недвижимость и съем: либо дома стоят недорого при средней стоимости найма, либо цены на жилье умеренные, а спрос на съем высокий.

Фото: Freepik Читайтетакже В России увеличился спрос на компактные квартиры

Самые низкие показатели доходности зафиксированы в Ингушетии, всего 3,1%. При этом срок окупаемости такого жилья составляет 32 года. Немногим лучше ситуация в Дагестане (3,7%), Сахалинской области (4,2%), Москве (4,4%), Кабардино-Балкарии (4,6%), Краснодарском крае (5,1%), Санкт-Петербурге (5,4%), Крыму и Севастополе (по 5,5%), а также Ростовской области (5,9%).