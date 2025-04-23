Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали число сообщений и звонков по объявлениям о продаже жилья в 41 городе России. Данные за первый квартал 2025 года сравнивали с данными за тот же период 2024 года. Оказалось, что спрос на однокомнатные квартиры в России вырос за год на 3%. При этом в некоторых городах популярность однушек и студий удвоилась.

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Исследование показало, что по сравнению с началом прошлого года в России в целом однокомнатные квартиры стали популярнее на 3%, а студии — на 2%. При этом в некоторых городах динамика значительно выше.

Наибольший рост спроса на однокомнатные квартиры зафиксирован в Москве (на 25%), Кемерове (24%) и Санкт-Петербурге (22%). Студии стали популярнее в Иванове (95%), Брянске (63%), Липецке (48%) и Калининграде (44%).

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что компактные форматы готового жилья пользуются спросом также из-за более доступной стоимости.

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В условиях текущих рыночных ставок доля сделок с ипотекой на вторичном рынке заметно сократилась. Как правило, сейчас такие кредиты берут на небольшой срок для доплаты при улучшении жилищных условий.

Вероятно, на фоне старта семейной ипотеки на вторичку тренд может измениться, однако делать выводы можно будет после анализа динамики сделок, поскольку программой предусмотрены требования не только к населенному пункту, но и к домам, в которых приобретается жилье.