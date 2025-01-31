Можно остановить стрелку часов, но гораздо сложнее понять, как остановить приближение человечества к самоуничтожению. Хранители метафорических часов «Судного дня» решили, что мир как никогда близок к катастрофе, и перевели секундную стрелку на один «тик» вперед. Теперь до полуночи, так называемого «Судного дня», осталось 89 секунд.

Часы были установлены группой мировых лидеров по ядерным рискам, изменению климата и разрушительным технологиям в рамках некоммерческой организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Устанавливая часы на одну секунду ближе к полуночи, мы посылаем суровый сигнал: поскольку мир уже находится в опасной близости от пропасти, сдвиг даже на одну секунду должен восприниматься как признак крайней опасности и безошибочное предупреждение о том, что каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы», — говорится в пресс-релизе группы.

«Слепое следование по нынешнему пути — это форменное безумие», — добавляют они. Часы «Судного дня» были впервые созданы группой ученых Манхэттенского проекта в 1947 году, которые не хотели, чтобы атомное оружие применялось против людей. Все эти десятилетия часы были установлены на отметке 7 минут до полуночи.

К 1949 году угроза ядерной войны значительно возросла, и минутная стрелка часов стала приближаться к 12. К 1991 году, когда холодная война официально закончилась, часы вернулись к отметке 11:43. Но передышка длилась недолго.

С начала века международные конфликты, изменение климата и болезни все ближе подталкивают стрелки часов к 12 часам. В 2024 году мир принял особенно мрачный оборот. Прошлый год стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений и первым календарным годом, когда глобальная температура превысила на 1,5°C доиндустриальный уровень.

Кроме этого, в мире идут войны, обострились конфликты на Ближнем Востоке. Ко всему прочему, высокопатогенный птичий грипп (HPAI) распространился во многих регионах мира и начал заражать сельскохозяйственных животных, молочные продукты и даже людей, создавая «возможность разрушительной пандемии среди людей», — предупреждает группа экспертов.

Они утверждают, что все эти угрозы значительно усугубляются распространением дезинформации и теорий заговора. По их словам, достижения в области искусственного интеллекта только усложняют отслеживание правды от лжи, что подстегивает лидеров, пренебрегающих наукой и правами человека.

«США, Китай и Россия обладают коллективной силой, способной уничтожить цивилизацию, — утверждают участники дискуссии. — Эти три страны несут главную ответственность за возвращение мира с края пропасти, и они смогут это сделать, если их лидеры всерьез начнут добросовестные дискуссии о глобальных угрозах, описанных здесь».

Некоторые, например ученый-когнитивист Стивен Пинкер, считают, что часы «Судного дня» — это политический трюк, а другие критикуют кажущийся произвольным способ установки часов.

«Я не думаю, что использование апокалиптической риторики помогает нам выполнять тяжелую работу по обсуждению трудных и сложных вопросов в условиях демократии», — сказала историк науки Кэтрин Пандора. Она также признала, что обширные доклады, публикуемые «Бюллетенем ученых-атомщиков», полезны, когда нужно подстегнуть разговор, а сама организация заявила, что ее цель — не внушать страх, а побуждать к действию.

«Еще есть время сделать правильный выбор, чтобы повернуть стрелки часов Судного дня вспять, — сказал Хуан Мануэль Сантос, бывший президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира. — В Колумбии мы говорим: “Cada segunda cuenta” — каждая секунда на счету. Давайте использовать каждую из них с умом».

Согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), специалисты по рискам назвали вооруженные конфликты, экстремальные погодные условия и дезинформацию в числе основных глобальных рисков на предстоящий год.