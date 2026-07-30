ChatGPT от OpenAI и игровая платформа Roblox могут попасть под самый строгий уровень надзора ЕС за онлайн-сервисами. Еврокомиссия готовится присвоить им статус «очень крупных онлайн-платформ» (Very Large Online Platforms, VLOP) по Акту о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). После официального решения OpenAI и Roblox придется строже контролировать незаконный и вредоносный контент, оценивать системные риски и подробнее отчитываться о работе своих сервисов.

Oberon Copeland Veryinformed Com, Unsplash

Формальным основанием стало превышение порога в 45 млн ежемесячных пользователей в ЕС. OpenAI оценила среднюю месячную аудиторию поиска ChatGPT в 159,1 млн пользователей за полгода, завершившееся 31 марта, а Roblox — в 48 млн за шесть месяцев до 13 февраля. Еврокомиссия может официально присвоить сервисам новый статус уже в августе, сообщил Bloomberg знакомый с обсуждением источник.

Официально решение пока не объявляли. Собеседник агентства попросил не раскрывать его имя, поскольку планы Еврокомиссии оставались конфиденциальными. Представитель ведомства отказался комментировать публикацию, а OpenAI и Roblox не ответили на запрос издания.

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После присвоения статуса OpenAI и Roblox получат четыре месяца на выполнение дополнительных требований DSA.

Компаниям придется ежегодно оценивать системные риски, принимать меры по их снижению, проходить независимый аудит, раскрывать больше информации о рекомендательных системах и предоставлять данные регуляторам и одобренным исследователям. За нарушение закона ЕС сможет оштрафовать компанию на сумму до 6% ее глобальной годовой выручки.

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