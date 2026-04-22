«Сфотографируйте чек из супермаркета и выиграйте приз» — звучит как схема из девяностых, но чековые промоакции живут и развиваются. И сейчас их механика такова, что бренды все чаще переносят взаимодействие с покупателями из отдельных промостраниц в мессенджеры. По данным digital-агентства АЙNET, предоставленным «Инку», в 2026 году в 80% проектов классическая промостраница сразу дополняется чат-ботом, а в 30% случаев компании полностью отказываются от веб-решений в его пользу.

Чековые промоакции — это способ стимулировать продажи, при котором пользователь регистрирует чек за покупку, чтобы получить бонус, кешбэк или приз. Традиционно такие кампании строились вокруг промостраниц, однако сейчас Telegram и другие мессенджеры становятся основной точкой контакта с аудиторией.

Этому способствует рост аудитории платформ. По данным Mediascope, на март 2026 года среднесуточная аудитория Telegram в России составила 72,2 млн человек старше 12 лет, мессенджера «Макс» — 61,5 млн, что на 43,6% выше, чем в декабре 2025 года. На этом фоне интерес к чековым промо в «Максе» вырос на 40%, хотя пока только треть брендов планирует запуск кампаний на этой платформе.

Переход в мессенджеры меняет и пользовательский опыт, и механику самой акции. Зарегистрировать чек прямо в чат-боте проще и быстрее, чем переходить на отдельный сайт. Для брендов это означает больше вовлечения и возможность поддерживать контакт с клиентом без дополнительной инфраструктуры.

Дополнительный инструмент удержания — геймификация. По словам директора проектного офиса АЙNET Кристины Маркиной, бренды понимают, что собрать чеки уже недостаточно, важно вовлечь пользователя в коммуникацию с брендом.

«Именно поэтому мы видим рост интереса к геймификации и перенос механик в привычную для пользователей среду — мессенджеры. В чековые промо активно внедряются колеса фортуны, персонализированные тесты с рекомендациями продукции, мини-игры, опросы, системы достижений. <…> чек становится точкой входа в акцию, а не ее финалом», — поясняет она.

При этом формат требует более сложной настройки. По данным ИТ-компании Morizo, в 14 из 15 изученных акций бренды теряют до 80% эффективности — в основном из-за неразберихи с клиентскими данными и слабой коммуникации с покупателями. Среди других важных рисков участники рынка называют мошенничество — например, загрузку поддельных чеков или отмену покупки после регистрации. Новые платформы пока вызывают осторожность: уровень доверия к «Максу» остается невысоким, а технические ограничения мессенджеров усложняют масштабирование кампаний.

Чем это важно для бизнеса

Переход чековых промо в мессенджеры сокращает путь пользователя до участия в акции: зарегистрировать чек проще и быстрее прямо в боте. Для брендов это означает больше вовлечения и возможность повторно взаимодействовать с клиентом без отдельного сайта.

Выиграют компании, которые используют чековые промо не как разовую акцию, а как часть долгосрочной работы с клиентами. Пока что 93% компаний собирают персональные данные участников, но только 7% применяют их дальше для рассылок и персональных предложений. И сейчас изменения затрагивают прежде всего крупных производителей товаров повседневного спроса — тех, кто активно тестирует новые форматы.

