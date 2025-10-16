Жители России считают бедняком человека с ежемесячным доходом менее 48 тыс. руб., а для признания богачом требуется почти в 20 раз больше — 930 тыс. руб., показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомился РБК. Опрос проводился с 10 по 14 октября 2025 года среди 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из 394 населенных пунктов всех округов страны.

Пелагия Тихонова / РИА Новости

Планка бедности непрерывно растет: только за последний год необходимый для того, чтобы не считаться бедняком, ежемесячный доход увеличился более чем на 11% — с 43 тыс. до 48 тыс. руб. За десятилетие эта сумма утроилась: в 2015 году она составляла всего 15 тыс. руб. Аналогичная тенденция наблюдается и с порогом богатства — десять лет назад он был вдвое ниже и равнялся 453 тыс. руб.

Восприятие бедности и богатства различается в зависимости от демографических характеристик. Мужчины оказались заметно требовательнее женщин, называя пороги в 54 тыс. и 970 тыс. руб. против 43 тыс. и 890 тыс. руб. соответственно.

Возрастной фактор также играет роль: молодежь до 34 лет определяет границу бедности на уровне 39 тыс. руб., богатства — 760 тыс. руб. Респонденты старше 45 лет считают, что для выхода из бедности нужно получать свыше 51 тыс. руб., а богатство начинается с 1,1 млн руб. в месяц.

Региональные различия также проявились в оценке уровня богатства. Москвичи и петербуржцы практически одинаково определяют порог бедности — 54 тыс. и 53 тыс. руб., но расходятся во мнениях о богатстве. В Санкт-Петербурге богачом считают получающего свыше 800 тыс. руб., в Москве планка выше — 960 тыс. руб. Жители других регионов в среднем оценивают богатство в 940 тыс. руб. в месяц, а бедняком не считают получающего более 46 тыс. руб.

Отдельным вопросом исследователи выяснили, сколько денег нужно среднему россиянину для ощущения счастья. Ответ — не менее 257 тыс. руб. ежемесячно. За десять лет необходимая для счастья сумма выросла в полтора раза: в 2015 году она составляла 175 тыс. руб. в месяц.