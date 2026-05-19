Китаю в ближайшие десять лет может не хватить десятков миллионов работников, и часть этого дефицита страна сможет закрыть за счет человекоподобных роботов. По оценке Barclays Plc, масштабное внедрение таких роботов к 2035 году способно компенсировать до 60% ожидаемого сокращения рабочей силы.

Аналитики банка опираются на несколько демографических прогнозов и исходят из того, что уровень участия населения в рабочей силе сохранится примерно на уровне 65%. При таких вводных трудовые ресурсы Китая могут сократиться примерно на 37 млн человек в течение следующего десятилетия. Это модельный расчет, который зависит от исходных демографических допущений.

Такое сокращение может ударить по устойчивости экономики: производственный сектор дает около четверти ВВП страны и сильно зависит от доступной рабочей силы.

Быстрое старение населения и исторически низкие темпы демографического роста усиливают дисбаланс в китайской экономике: работников становится меньше, а нагрузка на промышленность и сервисный сектор продолжает расти.

В этой ситуации человекоподобные роботы становятся одним из возможных способов закрыть дефицит работников. По оценке Barclays, масштабное внедрение таких технологий может покрыть до 60% ожидаемого разрыва на рынке труда и поддержать крупнейшую в мире промышленную базу.

Речь идет не только о росте производительности. Роботы могут взять на себя часть задач внутри производственных цепочек — от сборки и логистики до повторяющихся операций, которые обычно требуют много ручного труда.

