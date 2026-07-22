Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщили о первых успешных лапароскопических операциях по удалению желчного пузыря у свиней с помощью человекоподобного робота, которым хирург управлял дистанционно. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

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В эксперименте использовали двуногого человекоподобного робота, действиями которого хирург управлял через специальную консоль. Возле операционного стола при этом находился врач-ассистент, а во время одной из процедур к выполнению отдельных задач ненадолго подключили второго робота.

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Перед операциями специалисты испытали систему в лаборатории: робот учился обращаться с хирургическими инструментами и выполнял задания на точность движений. Затем команда провела две малоинвазивные процедуры на свиньях под наркозом. Обе завершились успешно, а небольшое кровотечение, возникшее в одном случае, врачи быстро остановили.

По словам хирурга Шанглея Лю, работа с человекоподобным роботом напоминала ранний этап развития современной роботизированной хирургии. Во время испытаний команда столкнулась с задержкой сигнала, необходимостью периодически перекалибровывать систему и риском столкновения инструментов. При этом от появления идеи до первых операций прошло всего девять месяцев, тогда как на развитие первых роботизированных хирургических платформ потребовались десятилетия.

Хирург Райан Бродерик, непосредственно управлявший роботом, сравнил новую систему с уже существующими роботизированными комплексами. По его словам, выявленные технические ограничения были ожидаемы для экспериментальной платформы и не помешали завершить обе операции.

Исследователи считают, что в перспективе человекоподобные роботы смогут повысить точность операций, снизить нагрузку на врачей и расширить возможности дистанционной медицины. Такие системы компактнее многих существующих хирургических комплексов, поэтому их будет проще перевозить и использовать в удаленных районах, опасных условиях и даже во время космических миссий.

В будущем такая технология может позволить опытным хирургам проводить сложные операции на расстоянии и помогать пациентам в регионах, где не хватает квалифицированных специалистов и современной медицинской инфраструктуры.

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