Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали летающего микроробота, который по скорости и маневренности приблизился к настоящим насекомым. Новая система управления с искусственным интеллектом позволила аппарату выполнять резкие развороты, перевороты в воздухе и другие сложные маневры, прежде недоступные роботам такого размера.

Ruliff Andrean, Unsplash

Микроробот шириной около 4 см и весом меньше обычной скрепки выполнил 10 последовательных сальто за 11 секунд и сохранил управляемость при порывах ветра. Во время испытаний аппарат также резко поворачивал и быстро менял направление полета. По сравнению с лучшими предыдущими результатами команды его скорость выросла на 447%, а ускорение — на 255%. Статья вышла в журнале Science Advances. При этом робот пока не был автономным — питание поступало по проводу, а система управления работала на внешнем компьютере.

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Ключом к успеху стала двухэтапная система управления. Сначала ресурсоемкий алгоритм просчитывал оптимальные траектории и возможные отклонения от маршрута. Затем на полученных данных исследователи обучили нейросеть воспроизводить нужные действия. Во время полета модель мгновенно выдавала команды, не повторяя громоздкие расчеты, благодаря чему робот одновременно сохранил скорость и точность движений.

В будущем разработчики рассчитывали использовать подобных микророботов в поисково-спасательных операциях. Миниатюрные аппараты смогут проникать в узкие щели и под завалы, куда не доберутся более крупные дроны, а затем помогать спасателям искать выживших после землетрясений и других катастроф.

Следующим шагом станет установка миниатюрных камер и датчиков. С их помощью роботы смогут ориентироваться в пространстве без внешней системы отслеживания. В дальнейшем исследователи намерены научить аппараты работать группами, избегать столкновений и координировать маршруты.

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