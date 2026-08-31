Футбольный клуб «Челси» заключил партнерство с Circle — эмитентом USDC, стейблкоина, стоимость которого привязана к доллару США. В сезоне 2026/27 бренды Circle и USDC появятся на груди игровой формы мужской, женской и академических команд лондонского клуба.

Simon Reza, Unsplash

Стороны объявили о партнерстве 28 августа. Мужская команда впервые вышла в форме с новым брендингом 30 августа в домашнем матче против «Брайтона», который завершился победой «Челси» со счетом 4:3. Финансовые условия соглашения не раскрываются. Ранее СМИ сообщали, что клуб рассчитывал получать около 65 млн фунтов стерлингов в год именно за место основного спонсора на груди формы, однако соответствует ли нынешняя сделка этой оценке, неизвестно.

За три месяца до объявления сделки Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) предупредило футбольные клубы — преимущественно из Премьер-лиги — о рисках сотрудничества с финансовыми компаниями, не имеющими разрешения работать в стране. Регулятор отмечал, что криптовалютные и торговые платформы могут использовать клубное спонсорство для продвижения своих услуг среди болельщиков. FCA призвало команды тщательнее проверять партнеров, поскольку такие сделки могут создавать юридические, репутационные и связанные с отмыванием денег риски.

У Circle действительно есть британское подразделение Circle UK Trading Limited, которое располагает лицензией FCA на выпуск электронных денег. Однако соглашение с «Челси» заключено с американской Circle Internet Group, Inc., а разрешение, выданное одному юридическому лицу, нельзя автоматически распространять на всю группу и ее продукты. Лицензия охватывает конкретные финансовые услуги Circle UK, но сама по себе не делает USDC регулируемым FCA стейблкоином.

Лицензия Circle UK не дает USDC статуса регулируемого в Великобритании стейблкоина. Пока надзор FCA за крипторынком ограничен главным образом правилами продвижения финансовых продуктов и требованиями по борьбе с отмыванием денег. Полноценный режим регулирования цифровых активов вступит в силу 25 октября 2027 года: отдельное разрешение потребуется криптокомпаниям, включая эмитентов стейблкоинов, работающим в рамках нового британского режима.

Для Circle партнерство означает продвижение USDC на форме мужской, женской и академических команд «Челси» и выход к международной аудитории клуба. «Челси», в свою очередь, закрыл место основного спонсора на груди формы, которое оставалось свободным в начале сезона. По данным CoinDesk, это первый случай, когда криптофинансовая компания заняла главное спонсорское место на форме клуба Премьер-лиги: прежде представители отрасли, включая OKX и Kraken, размещали свои бренды на рукавах.

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