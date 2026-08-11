Джефф Безос может стать совладельцем «Ливерпуля». Основатель Amazon вместе с группой инвесторов близок к покупке 30% английского клуба за £1,35 млрд — около $1,8 млрд (или примерно 149,4 млрд руб.). Если сделка состоится, это будет первая крупная инвестиция Безоса в спортивную команду, сообщает The Guardian.

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В консорциум также входит сооснователь Facebook* Эдуардо Саверин, а возглавляет его предприниматель Амит Бхатия, ранее владевший долей в английском «Куинз Парк Рейнджерс». Если сделка состоится, это будет первая инвестиция Безоса в футбольный клуб. Ранее миллиардер рассматривал возможность покупки доли в командах NFL, но до сделки дело не дошло.

Fenway Sports Group (FSG) приобрела «Ливерпуль» в 2010 году. В 2023-м компания уже продала 3% клуба американской инвестиционной компании Dynasty Equity, сохранив контроль над командой.

По оценке Forbes, в 2026 году стоимость «Ливерпуля» составляет $6,2 млрд с учетом чистого долга. За сезон-2024/25 клуб получил $911 млн выручки, а его операционная прибыль составила $133 млн.

Джефф Безос и спорт

Интерес Безоса к «Ливерпулю» выглядит логичным продолжением его интереса к спортивному медиабизнесу. Amazon при его руководстве активно расширяла направление спортивных трансляций: Prime Video показывала матчи английской Премьер-лиги в Великобритании, а сейчас транслирует, в частности, Лигу чемпионов и НФЛ на разных рынках.

Сам Безос уже не руководит Amazon ежедневно: в 2021 году он оставил пост генерального директора и стал исполнительным председателем компании. Помимо Amazon он владеет аэрокосмической компанией Blue Origin и газетой The Washington Post.

В июне основанная Безосом компания Prometheus привлекла $12 млрд при оценке в $41 млрд. Стартап занимается разработкой ИИ для автоматизации проектирования и производства физических объектов; у него уже есть офис в Лондоне.

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Американцы и английский футбол

Потенциальная инвестиция Безоса вписывается в более широкий американский интерес к английскому футболу. По данным Sky Sports, в сезоне-2025/26 13 из 20 клубов Премьер-лиги имели хотя бы одного американского акционера, причем речь идет и о миноритарных пакетах.

Sky Sports связывает рост интереса, в том числе с увеличением популярности футбола в США. По данным Nielsen, в 2025 году американцы посмотрели почти 80 млрд минут футбола, а 33% жителей страны ожидали, что их интерес к этому виду спорта вырастет в следующие 18 месяцев.

При этом американские инвесторы заходят в английский футбол по-разному: одни покупают клубы целиком, другие получают контрольные пакеты, а третьи ограничиваются миноритарными долями. Среди наиболее известных примеров — «Челси», «Борнмут» и «Рексем».

«Челси»: сделка на £2,5 млрд и новые владельцы из США

В 2022 году «Челси» приобрел консорциум во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли, инвестиционной компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

За акции клуба покупатели заплатили £2,5 млрд. Еще £1,75 млрд консорциум обязался инвестировать в развитие «Челси», включая стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и инфраструктуру. Эти условия были объявлены самим клубом и одобрены Премьер-лигой.

Сделка стала одним из самых заметных переходов американского капитала в английский футбол. При этом Боэли и Марк Уолтер уже имели опыт в американском спорте: они связаны с бейсбольным «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольной командой «Лос-Анджелес Лейкерс».

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«Борнмут»: американский владелец и голливудская звезда

В 2022 году «Борнмут» перешел под контроль американского бизнесмена Билла Фоули. Сам клуб называет 2022 год началом новой главы своей истории после приобретения команды Фоули и отмечает последовавшие инвестиции в инфраструктуру и состав.

В сделке также участвовал актер Майкл Б. Джордан, получивший миноритарную долю в клубе. В 2025 году «Борнмут» называл Джордана одним из своих миноритарных владельцев, а Билла Фоули — владельцем и председателем клуба.

Так английский футбол оказался связан не только с традиционными инвестиционными фондами, но и с американской индустрией развлечений.

«Рексем»: как футбольный клуб стал медиапроектом

Самая известная история такого рода связана с валлийским «Рексемом». В 2020 году актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни предложили купить клуб, который на тот момент принадлежал болельщикам.

Более 98% членов Wrexham Supporters Trust проголосовали за сделку. В январе 2021 года стороны обменялись подписанными контрактами, а в феврале регулятор одобрил переход клуба к Рейнольдсу и Макэлхенни.

История «Рексема» затем превратилась в телевизионный проект: документальный сериал Welcome to Wrexham рассказал о жизни клуба, его болельщиках и попытке голливудских актеров вывести команду на новый уровень. Само приобретение стало примером того, как владение спортивным клубом может одновременно работать как инвестиция, развлекательный проект и инструмент продвижения бренда.

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