В апреле российскому бизнесу придется одновременно перестраивать документооборот, привыкать к новым правилам рассрочек, более прозрачному налоговому контролю и ужесточающимся требованиям к сервисам и платежам. «Инк» традиционно собрал самые важные для предпринимателей законодательные новеллы.

Рассрочки: больше нельзя прятать комиссии

Что меняется: с 1 апреля цена товара должна быть одинаковой — платит клиент сразу или в рассрочку. Любые «скрытые комиссии» и наценки под видом сервиса запрещены.

Кому важно: маркетплейсам, ретейлу, банкам, онлайн-школам, продавцам техники, мебели и любых услуг в рассрочку.

Маркировка и маркетплейсы: больше автоматических проверок

Что меняется: расширяется обязательная маркировка (напитки, масла, БАДы), а маркетплейсы начинают автоматически проверять наличие прав на товарные знаки.

Кому важно: маркетплейсам, селлерам, производителям, дистрибьюторам.

ФНС обновляет данные каждый месяц

Что меняется: информация о долгах и платежах бизнеса теперь обновляется ежемесячно, а не раз в квартал.

Кому важно: всем компаниям, особенно работающим с контрагентами и тендерами.

НДС: новые счета-фактуры

Что меняется: обновились формы счетов-фактур и НДС-регистров. Теперь налоговая лучше видит связку «аванс — отгрузка», а устаревшие формы могут не принять.

Кому важно: ретейлу, оптовикам, производству, B2B-сервисам.

Импорт из ЕАЭС: новые правила деклараций

Что меняется: обновляются требования к декларациям и вводится система предварительного подтверждения ввоза товаров (СПОТ).

Кому важно: импортерам, логистам, дистрибьюторам.

Apple: отключение оплаты с мобильного

Что меняется: операторы свзи прекращают поддержку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона.

Кому важно: сервисам подписок, разработчикам, маркетологам, любым пользователям iPhone.

ГОСТ для маникюра

Что меняется: с 30 апреля вводится стандарт, устанавливающий требования к процедурам и процессам.

Кому важно: салонам, мастерам, франчайзинговым сетям

Платежки: меняются правила заполнения

Что меняется: с апреля меняются правила заполнения платежных поручений для налогов. В некоторых случаях (например, при ЕНП) теперь нужно ставить «0» вместо КПП, а часть полей заполняется иначе.

Кому важно: ИП, компаниям, бухгалтерам.

«Нулевая» отчетность: новая форма

Что меняется: обновили форму единой упрощенной декларации — той самой, которую подают, если бизнес не работает и нет операций.

Кому важно: ИП, малому бизнесу, «спящим» компаниям.

Страховка для МСП

Что меняется: обновился расчет по страховым взносам (РСВ) — это отчет, в котором бизнес показывает, сколько платит за сотрудников в пенсионную, медицинскую и социальную системы.



Кому важно: всему малому бизнесу, бухгалтерам.

