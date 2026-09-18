Покупатели в Великобритании начинают готовиться к «Черной пятнице» задолго до ноябрьских распродаж. Они заранее изучают товары, сравнивают цены и добавляют понравившиеся позиции в корзины. Ретейлеры, в свою очередь, все раньше запускают рекламные кампании, превращая акцию из отдельного события в часть более продолжительного сезона продаж.

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Анализ Experian и Reward, основанный на 1,4 млрд транзакций в Великобритании, показал, что в 2024 году расширенный период пиковых покупок вырос более чем на 10%. При этом октябрь и декабрь по объему продаж превзошли ноябрь — месяц, на который традиционно приходится «Черная пятница».

Рынок уже реагирует на эту тенденцию. По данным IMRG, 60% отслеживаемых компаний в 2025 году запустили акции к «Черной пятнице» раньше, чем годом ранее, а половина увеличила их продолжительность. К Хэллоуину 15% таких предложений уже были доступны покупателям.

Сами потребители также начинают подготовку задолго до распродажи. Исследование Barclays показало, что 60% британцев, планировавших совершить покупки в период «Черной пятницы», начали искать товары уже в октябре. По данным Nationwide, 30% потенциальных участников распродажи заранее добавили товары в списки желаний или корзины, а 18% собирались оставлять товары в корзине, чтобы отслеживать изменение цен.

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Интерес к самой «Черной пятнице» при этом не исчезает, но покупатели становятся более осторожными. Barclays выяснила, что 68% взрослых жителей Великобритании сомневаются в том, насколько выгодны предложения в период распродажи. PwC также прогнозировала снижение доли покупателей, участвующих в «Черной пятнице», с 53% до 46% в 2025 году. При этом расходы тех, кто все же планировал участвовать в распродаже, должны были вырасти на 13% — до £262 в среднем.

Таким образом, «Черная пятница» не исчезает, а меняет свое место в торговом календаре. Ноябрьская распродажа остается важным моментом для совершения покупок, однако решение о покупке все чаще принимается раньше — во время октябрьского поиска и сравнения предложений.

Для ретейлеров это означает переход от подготовки к одному дню или уикенду к управлению полноценным сезоном. Рекламой, ценами и ассортиментом приходится заниматься за несколько недель до традиционного ноябрьского пика.

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