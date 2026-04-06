За последние два года в сети появились десятки ресурсов, обучающих так называемому «рефанду» — возврату денег за товар с помощью механизмов защиты прав потребителей. Изначально это был легальный способ вернуть деньги за вещи, которые не соответствуют описанию, оказались подделкой или не были доставлены. Но на деле схема превратилась из злоупотребления правом в системное мошенничество, направленное на хищение товаров.

«Черный рефанд» уже затронул e-commerce — от техники и одежды до доставки цветов. Обучающие каналы в Telegram пользуются популярностью, особенно среди молодой аудитории.

Журналисты «Известий» изучили переписку в закрытом Telegram-канале, где автор, называющий себя «рефандером», описывает схемы заработка на примере сервисов доставки цветов. Первая — частичный возврат. Клиент заказывает несколько букетов, просит объединить их в один, убирает часть цветов, фотографирует «недокомплект» и требует компенсацию. По словам автора, продавцы в большинстве случаев соглашаются оплатить собственную «ошибку».

Вторая — полный возврат. Клиент указывает фиктивный адрес, ждет фото доставки, забирает букет через такси и заявляет, что ничего не получил. Заказчик указывает фиктивный адрес, дожидается, пока курьер сфотографирует доставку, затем забирает букет с помощью такси и заявляет в техподдержку, что ничего не получал. Автор методички признает, что такая игра может обернуться уголовным делом.

Впрочем, в индустрии утверждают, что уязвимости остались в прошлом. Эксперт MotleyGrass Наталья Канунникова рассказала, что сегодня без кода подтверждения из приложения магазин не выдаст заказ, а курьер не завершит передачу без отметки в системе.

Основной удар «черных рефандеров» пришелся на китайские маркетплейсы, востребованные у российской аудитории. В тематических Telegram-каналах можно найти подробные инструкции по обману зарубежных ретейлеров.

Одна из популярных уловок — жалоба на «несоответствие» товара: например, логотип отличается от заявленного. Продавцу проще вернуть деньги, чем рисковать рейтингом.

Использование фейковых трек-номеров — еще один инструмент из арсенала «рефандеров». Покупатель заказывает дорогую вещь из Китая, после чего открывает спор с формулировкой «не тот производитель» или «нет сертификата». Вместо возврата товара в систему вводится поддельный трек-номер — и платформа закрывает спор в пользу покупателя. Продавец в результате теряет и вещь, и деньги.

Еще один прием — придирка к описанию. Клиент заказывает один цвет, а затем требует до 80% возврата, заявляя, что его якобы обманули.

Конечный потребитель все равно платит — это главный итог «рефанда», пояснил «Известиям» сотрудник правоохранительных органов. Убытки продавцов и платформ закладываются в цены и комиссии. При этом такие действия — это мошенничество. Ложный адрес, фиктивные возвраты и обман с доставкой подпадают под уголовную ответственность.

Юрист Екатерина Краснова называет массовый «рефанд» новым вызовом для онлайн-торговли и правоохранительных органов. То, что преподносится в интернете как полезный «лайфхак» или способ сэкономить, на самом деле представляет собой продуманную мошенническую схему. Авторы Telegram-каналов зарабатывают на продаже инструкций, а их подписчики рискуют однажды оказаться на скамье подсудимых, отмечает она. При этом доказать умысел непросто, потому что такие конфликты балансируют на грани между уголовным и гражданским правом.

