Российские предприниматели, работающие на маркетплейсах, все меньше рассчитывают на улучшение или хотя бы изменение условий. Так, лишь 10% верят, что площадки предложат новые модели сотрудничества. Большинство же ожидает не изменений, а хотя бы стабильных правил — на фоне растущего давления и регулярного пересмотра условий работы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно исследованию А2: Research, в котором приняли участие более 1 тыс. продавцов из городов-миллионников, ключевой запрос бизнеса сегодня — упрощение процессов. Так, 21% респондентов ждут интеграции маркетплейсов с внешними системами планирования ресурсов и управления клиентами (ERP и CRM), еще 19% — развития логистики и расширения складской инфраструктуры. При этом почти треть опрошенных (32%) прямо заявляют: важнее всего, чтобы условия оферты перестали меняться.

Отдельный запрос — гибкость моделей работы. Продавцы хотели бы самостоятельно выбирать формат сотрудничества: либо классическую модель с комиссиями за размещение, хранение и логистику, либо альтернативную — с подпиской и сниженной комиссией.

При этом ожидания бизнеса от маркетплейсов в долгосрочной перспективе остаются противоречивыми. С одной стороны, предприниматели рассчитывают на развитие технологий — прежде всего ИИ для управления ценами и логистикой (26%) и инструменты прогнозирования спроса (25%). С другой — значительная часть участников рынка не верит в фундаментальные изменения самих платформ.

Среди возможных трансформаций селлеры называют переход к узкоспециализированным маркетплейсам (28%), развитие живой коммерции — продаж через трансляции (19%), а также внедрение технологий для борьбы с подменой и кражей заказов (24%).

При этом предприниматели не ожидают полного доминирования маркетплейсов в будущем. По оценке 39% респондентов, через 5–10 лет офлайн-магазины сохранят значительную долю продаж — до 40–60%. Социальные сети также останутся важным каналом: более половины опрошенных (53%) считают, что они продолжат генерировать существенную часть выручки.

Опрос также показывает, что рынок маркетплейсов уже сформирован и остается высококонкурентным: более половины участников продают на Wildberries (51%) и Ozon (56%), четверть — на «Яндекс Маркете». При этом значительная часть селлеров работает сразу с несколькими площадками. Треть респондентов (33%) продает на маркетплейсах более трех лет, 26% — более года, 25% — более пяти лет, 15% — более полугода. Чаще всего торгуют товарами для дома (30%), одеждой и обувью и спорттоварами (по 17%), а также продуктами питания (11%), товарами для детей (8%) и для строительства и ремонта (7%).

Снижение ожиданий бизнеса от маркетплейсов происходит на фоне общего ужесточения условий работы на платформах. Участники рынка в последние месяцы регулярно сталкиваются с изменением комиссий, логистических тарифов и требований к продавцам, а также с более жесткими правилами работы с контентом и поставками. Параллельно усиливается внимание государства к регулированию отрасли, что добавляет неопределенности.

Что это значит для бизнеса

Маркетплейсы постепенно перестают восприниматься как безусловный драйвер роста и превращаются в канал продаж с растущими издержками и рисками. Давление на маржу, зависимость от правил площадок и высокая конкуренция заставляют предпринимателей пересматривать стратегию.

В этих условиях становится понятно, что пока переходить к диверсификации, то есть работать сразу с несколькими платформами, развивать собственные каналы продаж и усиливать присутствие в соцсетях. Одновременно следует не терять из поля зрения операционную эффективность — от контроля юнит-экономики до управления логистикой и остатками.

Для новых игроков это означает более сложный вход на рынок, а для действующих — необходимость постоянно адаптироваться к меняющимся условиям и снижать зависимость от одной площадки.

