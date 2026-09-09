Оператор системы «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — начал проверять по фото и видео, действительно ли компании производят товары в России. Если подтвердить производство не удастся, им могут отказать в выдаче кодов маркировки.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Новые правила пока распространяются на пять товарных групп: товары легкой промышленности (включая одежду), обувь, духи и туалетную воду, шины и БАДы. Проверяющие должны убедиться, что по заявленному адресу есть производственная площадка, оборудование, сотрудники и готовая продукция.

При регистрации в системе производители этих товаров должны пройти дистанционную проверку. На отправку подтверждающих материалов им дается три рабочих дня со дня получения уведомления. Через приложение «Честный знак. Бизнес» нужно передать документы, а также фотографии или видео производства с датой, временем и координатами съемки. Снимать нужно в самом приложении: загрузить готовые файлы из галереи нельзя.

Механизм ввели после эксперимента по проверке компаний, заявлявших российское производство. В 2025 году по указанным ими адресам проверяющие находили жилые дома, гостиницы и пустыри вместо производственных цехов. По данным ЦРПТ, среди примерно 300 компаний, отобранных по риск-индикаторам, 94% не подтвердили наличие производства. Этот показатель относится только к проверенной выборке и не характеризует весь рынок.

Отдельный вопрос — как подтвердить выпуск товаров на контрактном производстве, когда компания размещает заказ на другом предприятии. Отсутствие собственного цеха само по себе не означает, что производство фиктивное. Правила позволяют подтвердить выпуск продукции у подрядчика: при оценке учитываются его площадка, оборудование, сотрудники и готовые товары.

Оператор может назначить выездную проверку, если заметит признаки риска. Среди примеров ЦРПТ называет резкое увеличение объема товаров, вводимых в оборот, использование чужого товарного знака и аномально низкие цены. На отправку согласия на посещение площадки производителю дается пять рабочих дней со дня направления уведомления оператором.

Отказ в выдаче кодов можно обжаловать. Если причиной стало решение об отсутствии производства, компания может запросить повторную оценку или обратиться в комиссию оператора с просьбой отменить это решение. В состав комиссии входят представители отраслевых союзов и ассоциаций.

По данным ЦРПТ, с середины августа оператор проверил 35 компаний по 38 заявкам в пяти товарных группах. В категориях БАДов, обуви и парфюмерии в выдаче кодов отказали по семи заявкам из-за недостоверных сведений о производстве. В дальнейшем механизм проверки планируют распространить и на другие товарные группы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.