Российский импорт маркируемых товаров получит дополнительный цифровой контроль. Данные «Честного знака» объединят с системой подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая используется для отслеживания поставок из стран ЕАЭС. Власти смогут сопоставлять информацию о ввозе с данными о конкретной продукции, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

СПОТ работает с июня 2026 года и была создана в том числе для противодействия серому импорту. После интеграции систем контролирующие органы смогут получать более детальную картину движения маркируемых товаров через границу и их последующего ввода в российский оборот.

Для импортеров это означает, что данные о поставке будут теснее связаны с информацией о самом товаре. Через код маркировки можно установить его происхождение, производителя и сведения из сопроводительных документов. Кроме того, система дает доступ к разрешительной документации.

В аппарате Дмитрия Григоренко называют маркировку цифровым паспортом продукции. Сейчас «Честный знак» связан почти с 20 государственными информационными системами и используется, в частности, для автоматической проверки товаров при продаже и блокировки продукции, которая не соответствует требованиям.

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Обязательная маркировка сегодня действует в отношении 39 товарных групп. В их числе лекарства, молочная продукция, БАДы и товары легкой промышленности. Еще 13 категорий участвуют в экспериментах. Власти также рассматривают возможность распространить маркировку на отдельные виды удобрений и пестицидов.

По оценке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы «Честный знак», за годы работы системы доля нелегального оборота в маркируемых категориях сократилась с 24,7% до 7,6%. При этом легальный ввод продукции в оборот вырос на 90% в легкой промышленности, на 50% в обувной отрасли и на 23% в табачной продукции.

Маркировка используется и для контроля поставок в социальной сфере. В эксперименте с молочной продукцией и водой участвовали 1,7 тыс. школ, детских садов, колледжей и больниц в семи регионах. Проверки позволили обнаружить более 800 тонн небезопасных товаров.

Отдельный контур контроля формируется на маркетплейсах. С начала 2026 года «Честный знак» выявил там более 20 млн нарушений, включая продажу контрафакта, продукции без корректного ввода в оборот и расхождения в ветеринарных документах. Интеграция с СПОТ должна расширить проверку еще на этап импорта и сделать движение маркируемой продукции более прозрачным для государства.

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