Транзитная реклама в Москве побуждает 68% жителей столицы совершать целевые действия, такие как покупки (24%) или переход на сайт бренда (33%). Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Vision. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Транзитная реклама — это вид рекламы, при котором рекламные объявления размещаются на или в транспорте (такси, автобусах, метро и пр.) или элементах транспортной структуры (например, на автобусных остановках)

Согласно данным, 87% опрошенных хотя бы раз замечали такую рекламу в автобусах, метро или такси. Из них 15% всегда обращают на нее внимание, треть делает это регулярно, а 37% — время от времени. Транзитная реклама заметна, потому что она непривычна и размещается в местах, недоступных для других форматов, например, во дворах или у вокзалов, сказано в исследовании.

Наиболее частые действия после контакта с такой рекламой: переход на сайт бренда (33%), покупка (24%) и обсуждение с друзьями (23%). Еще 14% респондентов посещали магазины рекламируемых брендов.

Формат вызывает меньше раздражения, чем другие каналы. Положительное отношение к транзитной рекламе выразили 55% опрошенных, 35% воспринимают ее нейтрально, и лишь 10% относятся негативно. Для сравнения, интернет-реклама раздражает 70% респондентов, телевизионная — 65%, а радиореклама — 52%.

Транзитная реклама комфортна, так как воспринимается в привычной городской среде, поясняют авторы исследования. Почти половина участников назвали формат запоминающимся, а 9% считают его навязчивым.

Эффективность транзитной рекламы объясняется ее новизной и возможностями для креативных решений в дизайне и формулировках. Это позволяет брендам выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией, избегая «цифровой усталости» и «баннерной слепоты», характерных для digital-каналов.

Данные получены на основе опроса 1500 москвичей в возрасте от 18 до 64 лет. Поводом для исследования послужили данные Ассоциации коммуникационных агентств россии (АКАР), показавшие рост доли транзитной рекламы на 74% в 2024 году, до 12,2 млрд руб.