Более 80% компаний активно внедряют цифровые технологии, следует из исследования цифровой логистической платформы «Монополия», проведенного в сентябре 2025 года среди 103 средних и крупных перевозчиков. Каждая пятая организация заявила о полной автоматизации бизнес-процессов. В авангарде трансформации — компании с численностью свыше 250 человек.

Электронный документооборот стал нормой

Среди цифровых инструментов лидирует электронный документооборот — его применяют 73% участников опроса. Системы отслеживания транспорта используют 70% компаний. Продвинутые решения вроде роботизации, предиктивного искусственного интеллекта и автономных перевозок пока встречаются реже — менее чем у половины респондентов, однако рынок демонстрирует работающие кейсы.

Идеальная логистика, по мнению перевозчиков, выглядит так: заявка автоматически попадает на платформу, система сама находит перевозчика, формирует электронные документы, прокладывает маршрут с полной загрузкой и без порожнего возврата. Транспорт отправляется в рейс, доставляет груз и встраивается в следующие заказы без участия человека.

Осторожность в отношении беспилотников

К полностью автономным грузовикам отрасль относится сдержанно. Лишь 9% опрошенных готовы доверить груз машине без оператора. Большинство предпочитает компромисс: 44% допускают автономность при условии присутствия инженера в кабине, 30% согласны на дистанционный контроль. Категорически не готовы отказаться от водителя 17% компаний.

Тем не менее, первые проекты уже работают. Например, сеть «Лемана ПРО» совместно с «Монополией» и Navio запустили регулярные автономные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом — семь кругорейсов еженедельно с одним беспилотным тягачом на трассе и двумя обычными грузовиками в узлах.

По словам директора по продукту Navio Freight Владимира Буевича, автономные тягачи компании с 2023 года совершили более 8 тыс. рейсов и доставили 130 тыс. тонн груза для крупнейших retail, e-com и FMCG-производителей.

Треть рынка готова инвестировать

Отношение к инвестициям в цифровизацию разделилось. Более половины компаний (57%) сомневаются в необходимости значимых вложений в ближайшие годы, еще четверть откладывает решения на дальнюю перспективу. Каждый десятый не готов инвестировать вовсе.

Однако треть участников опроса планирует реальные вложения. Часть выделит до 1% выручки, другие — до 5%. Около 5% респондентов рассматривают инвестиции до 10% выручки или свыше 100 млн руб.

Перевозчики ожидают от цифровизации снижения операционной нагрузки, прозрачности процессов и повышения надежности. Скептицизм вызывает перспектива сокращения себестоимости рейсов и решение кадрового дефицита. Главные барьеры внедрения — высокая стоимость решений, сложности интеграции, нехватка ИТ-специалистов и сопротивление персонала.

«Пока человеческий фактор сохраняется как важное условие доверия, но мы уверены, что бесшовный полностью цифровой путь груза — не просто перспективный, а неизбежный для отрасли», — подчеркнул директор по развитию «Монополии» Лев Стариковский.