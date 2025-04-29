По данным «Корпорации МСП» на первый квартал 2025 года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России превысило 6,7 млн, что стало рекордным показателем с момента создания специального реестра в 2016 году. За первые три месяца года сектор пополнился более чем на 118 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, малый и средний бизнес демонстрирует устойчивый рост, активно участвуя в реализации наукоемких проектов, включая разработку беспилотных летательных аппаратов и космических программ, а также выпуская продукцию в рамках импортозамещения.

Министр подчеркнул необходимость не только количественного, но и качественного роста сектора, поставив задачу обеспечить к 2030 году увеличение дохода на одного работника МСП в 1,2 раза выше темпов роста ВВП.

Структура сектора МСП сохраняет традиционное распределение: около двух третей субъектов (4,42 млн) ведут деятельность как индивидуальные предприниматели, тогда как юридические лица составляют 2,28 млн. Среди зарегистрированных предприятий 21 тыс. относится к среднему бизнесу, 225 тыс. — к малому, а подавляющее большинство (6,46 млн) представляют микропредприятия.

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Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич обратил внимание на важность доступного финансирования для бизнеса в условиях высокой ключевой ставки.

Он напомнил о расширении линейки льготных программ, которые теперь охватывают не только традиционные сферы (торговля, логистика, общественное питание), но и перспективные направления, такие как разработка программного обеспечения, где зафиксирован рост числа предпринимателей на 6%.

Особое внимание уделяется поддержке высокотехнологичных компаний, предприятий станкостроения и робототехники, туризма и легкой промышленности, а также резидентов особых экономических зон и моногородов.

Региональная динамика показывает лидерство Чеченской Республики (7%), Дагестана (6,7%) и Ингушетии (6,2%) по темпам прироста числа субъектов МСП. В десятку наиболее динамично развивающихся регионов также вошли Северная Осетия, Чукотский автономный округ (по 3,9%), Калмыкия, Удмуртия (по 3,5%) и Кабардино-Балкария (3,4%).

Эксперты отмечают, что текущие показатели свидетельствуют об устойчивости сектора МСП, который продолжает оставаться важным драйвером экономического развития страны, несмотря на сложные макроэкономические условия.