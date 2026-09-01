В российских городах-миллионниках стало меньше баров: за год их число сократилось на 6%, до 5,9 тыс., следует из данных 2ГИС на август 2026 года. В Москве спад оказался заметно сильнее — на 14%, до 1,9 тыс. заведений.

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На ключевых центральных улицах Москвы закрытий оказалось больше, чем открытий. По данным NF Group, в первом полугодии 2026 года там начали работать 92 заведения общепита, а прекратили работу 118. На бары и пабы пришлось 16% новых проектов и 22% закрытий. При этом рынок не замер: заведения продолжают открываться, хотя новых проектов пока недостаточно, чтобы компенсировать число ушедших точек.

По оценкам экспертов, число московских баров долго росло быстрее спроса. После пандемии предприниматели быстро заняли большую часть освободившихся помещений, и конкуренция обострилась. Теперь посетители чаще экономят, а у владельцев растут расходы на аренду, зарплаты, закупки и налоги. В такой ситуации первыми уходят проекты без четкой концепции и постоянной аудитории.

Динамика заметно различается от города к городу. В Краснодаре число баров за год снизилось на 10%, до 285, в Омске — на 7%, до 101. В Челябинске, напротив, заведений стало на 8% больше — 162, в Нижнем Новгороде — на 5%, до 200, в Казани — на 4%, до 233, а в Перми — на 3%, до 151. В Москве годовое снижение складывалось постепенно: в августе баров было всего на 1% меньше, чем в июле, однако 2ГИС фиксирует плавное сокращение их числа на протяжении последних 12 месяцев.

Меняются и привычки гостей. Они чаще проводят вечер дома, поэтому бары конкурируют уже не только друг с другом, но и с привычкой никуда не выходить. По наблюдениям участников рынка, особенно заметно просел трафик в будни. Основную выручку заведения собирают в пятницу и субботу, но летом спрос снижается даже в эти традиционно сильные дни.

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Снижается и спрос на алкоголь. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—июле 2026 года розничные продажи всей алкогольной продукции уменьшились на 2% год к году, до 527,8 млн дал. Участники московского рынка замечают эту тенденцию и среди обеспеченной аудитории. Молодежь отказывается от алкоголя особенно активно: по данным ВЦИОМ за 2024 год, среди представителей двух самых молодых поколений доля непьющих составляет 54–61%, а исследование НИУ ВШЭ показывает, что с 2006 по 2019 год доля употребляющих алкоголь среди 14–22-летних сократилась более чем вдвое — с 62,1% до 26,9%.

Сильнее всего перемены в спросе почувствовали винные заведения. По оценке WineRetail, в 2025 году продажи вина в HoReCa в натуральном выражении сократились примерно на 16%, а отрицательная динамика сохранилась и в первом полугодии 2026-го. За несколько лет доля ресторанов, кафе и баров в совокупных продажах вина уменьшилась примерно с 8% до 3,75%. Снижение заметно и в рознице: в январе—июле продажи тихих вин упали на 2,8%, до 31,3 млн дал, тогда как продажи игристых вин выросли на 3,7%, до 11,8 млн дал.

Перекладывать растущие расходы в цены барам сложно. Гости внимательно считают, сколько готовы потратить на напитки. По данным «Платформы ОФД», с 1 по 20 августа этого года средний чек в московских барах вырос лишь на 1% год к году, до 2674 руб., а число покупок сократилось на 5%. По оценкам участников рынка, коктейль в столице стоит в среднем около 900 руб., а вечер с напитками и едой обходится в 5000−6000 руб. на человека. Чтобы не отпугнуть гостей дальнейшим ростом цен, заведения меняют рецептуры и пересматривают ассортимент.

Даже при таком среднем чеке запас прибыльности у баров остается небольшим. По оценкам участников рынка, зарплаты и аренда могут забирать около половины оборота, а после налогов и закупок рентабельность составляет лишь 5–8%. Найти и удержать сотрудников тоже непросто, в том числе из-за изменившихся условий работы иностранцев. Поэтому многое решает команда: опытные бармены, официанты и управляющие помогают заведению удерживать постоянных гостей.

Участники рынка ожидают, что закрытия продолжатся прежде всего среди проектов без четкой идеи и своей аудитории. Устойчивее остальных выглядят демократичные заведения с понятной концепцией и кругом постоянных гостей. Меняется и меню: коктейльным барам советуют держать в основе классику и ограничивать число авторских позиций, а винным — расширять выбор по бокалам и активнее работать с российскими производителями. В целом российский алкоголь уже занял значительную часть отдельных категорий: по оценкам участников отрасли, доля отечественной продукции на рынке джина превышает 90%, а на рынке виски достигает 60%.

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