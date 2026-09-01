Число иностранных юрлиц-совладельцев российского бизнеса за десять лет сократилось более чем в пять раз. Со 118 456 в 2015 году до 21 234 по итогам первого полугодия 2026-го. Одновременно меняется и география капитала. Офшорные юрисдикции теряют позиции, а роль компаний из Азии и Ближнего Востока растет.

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Сокращение шло двумя основными волнами — в 2015–2016 и 2020–2022 годах. После этого число иностранных совладельцев стабилизировалось в диапазоне 21–23 тыс. Авторы исследования связывают такую динамику с деофшоризацией, ухудшением инвестиционного климата, пандемией, санкциями, сбоями в международных расчетах и логистике, а также уходом части западного бизнеса из России.

Для оценки экономической активности СПАРК сформировал отдельную выборку из 7 266 российских компаний, в которых иностранным юрлицам принадлежит более 50%. В 2025 году их совокупная выручка составила около 10,32 трлн руб., а численность сотрудников — 212 172 человека. Европейские собственники сохранили лидерство: на подконтрольные им компании пришлось более 51% выручки при 43% от общего числа организаций в выборке.

На азиатских собственников пришлось 13% компаний в финансовой выборке и около 22% их совокупной выручки — 2,3 трлн руб. Главным игроком региона остается Китай: подконтрольные китайскому капиталу организации заработали около 1,2 трлн руб. Число китайских юрлиц — совладельцев российского бизнеса выросло с 734 в 2021 году до 1 800 в 2026-м.

Самый резкий рост, хотя и с низкой базы, показал Вьетнам: число вьетнамских юрлиц — совладельцев российского бизнеса увеличилось с девяти в 2021 году до 133 в 2026-м. Больше стало и участников из ОАЭ, Турции и Катара. При этом компании с ближневосточным контролем составляют лишь около 4,5% финансовой выборки, но обеспечивают примерно 11% ее совокупной выручки.

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Офшорные юрисдикции движутся в противоположном направлении. Число кипрских юрлиц — совладельцев российского бизнеса сократилось более чем в восемь раз: с 25 283 в 2015 году до 2 844 в 2026-м. Схожую динамику показали структуры, зарегистрированные на Виргинских и Сейшельских островах.

Оптовая торговля остается главным сектором для компаний с иностранным контролем. В ней работают 30,2% организаций из выборки, на которые приходится почти 40% совокупной выручки — около 4,03 трлн руб. Среди крупнейших производственных направлений выделяются пищевая промышленность, выпуск стройматериалов, химическое производство и металлообработка.

Иностранный бизнес остается жестко сконцентрирован в крупнейших деловых центрах: более 73% компаний из выборки зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом столица и Подмосковье вместе обеспечивают свыше 77% совокупной выручки.

Стабилизация общего числа иностранных совладельцев не означает, что структура капитала перестала меняться. Европа по-прежнему лидирует по выручке, однако направление роста сместилось: офшорные и часть западных структур сокращают присутствие, а роль компаний из Азии и Ближнего Востока усиливается. Новые участники пока не компенсируют десятилетнее сокращение, но постепенно формируют другую карту иностранного капитала в России.

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