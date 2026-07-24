В первой половине 2026 года в сфере ритуальных услуг зарегистрировали 995 новых компаний и индивидуальных предпринимателей, следует из данных Rusprofile. Это на 22,5% больше, чем годом ранее, и максимум за последние пять лет.

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К концу июня число действующих участников рынка достигло примерно 11,5 тыс., увеличившись за год на 7,6%. Основу отрасли по-прежнему составляли индивидуальные предприниматели — на них пришлось 81% всех участников.

Рост числа регистраций не означал, что спрос на похоронные услуги увеличился. Эксперты объяснили динамику перестройкой рынка и выходом бизнеса из тени. Агенты, которые прежде работали неофициально, начали регистрировать компании или оформляться как ИП.

По словам директора Института исследования проблем социальной политики Антона Орлова, официальный статус позволил агентам принимать безналичную оплату и получать предусмотренные законом выплаты. Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева добавила, что выходу бизнеса из тени способствовал и более жесткий контроль со стороны надзорных органов.

На число регистраций повлияли и изменения налоговых правил. С 2026 года порог выручки для освобождения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн руб. Партнер практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Денис Тверской предположил, что часть предпринимателей могла перестроить бизнес и распределить деятельность между несколькими юридическими лицами или ИП.

Одновременно на рынок вышли небольшие проекты, которые запустили бывшие сотрудники ритуальных организаций, моргов и транспортных подразделений. Такие компании требовали минимальных вложений на старте, но усиливали конкуренцию в отрасли.

Экономить начали и клиенты. Они чаще отказывались от дополнительных услуг, выбирали более простые модели гробов и недорогие материалы для памятников. В Нижегородском крематории отметили, что из-за роста числа небольших игроков и снижения платежеспособности населения стоимость типового заказа постепенно сокращалась.

При этом общие расходы россиян на ритуальные услуги продолжили расти. По данным Росстата, за январь-май 2026 года они достигли 57,8 млрд руб. — на 9,6% больше, чем годом ранее. В крупных городах полный комплекс услуг стоил от 90 тыс. до 110 тыс. руб., подорожав за год на 12–15%. Средняя цена гроба к июню выросла до 9,2 тыс. руб. — на 11% год к году.

Даже при росте оборота рентабельность ритуального бизнеса оставалась невысокой. Представители отрасли объяснили это подорожанием древесины и металла, ростом транспортных расходов и усилившейся конкуренцией. В Союзе похоронных организаций и крематориев подтвердили, что доходность легального сегмента по-прежнему оставалась низкой.

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